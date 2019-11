Més receptes mèdiques que mai a les comarques de Girona

Durant el 2018, a la regió sanitària de Girona es van validar 735.411 prescripcions per a 88.568 pacients. En relació a l'any anterior, la xifra és un 7,58% més alta i se segueixen la tendència a l'alça dels últims anys. De fet, en els últims sis anys les prescripcions validades han augmentat un 30% mentre que el nombre de pacients ha crescut un 22%. Actualment hi ha 1.689 productes que requereixen validació sanitària i la majoria són medicaments si bé també hi ha accessoris i sondes, entre d'altres. Els prescriu un especialista i el centre on pertany el professional l'ha d'autoritzar en un màxim de 48 hores. Un cop validat, el tractament es recull a les farmàcies

Els 1.689 productes que requereixen validació sanitària representen 15% del total de productes que hi ha al Catàleg de prestacions farmacèutiques del CatSalut. D'aquest total, hi ha més d'un miler de medicaments que s'han de validar sempre. Això es deu al fet que estan lligats a determinats diagnòstics hospitalaris o bé perquè és necesari un control mèdic especial o un finançament vinculat a unes determinades indicacions. D'altra banda, també hi ha un grup de productes (un total de 824), que han de ser validats en el cas que el pacient sigui major de 75 anys.

La gran majoria dels productes que s'han de validar són medicaments, (concretament el 74 %) però també hi ha els que s'engloben sota el genèric d'efectes i accessoris (el 18,4 %), com ara els absorbents d'incontinència urinària (bolquers) o sondes, i els productes dietoterapèutics (el 7,6 % restant), com són els preparats nutricionals, llets artificials per a infants amb intoleràncies, entre d'altres.

Un 8% més a Girona

A la regió sanitària de Girona, les validacions han crescut un 7,58% respecte el 2017, seguint així la tendència a l'alça dels últims anys. En sis anys, les prescripcions han crescut un 30% mentre que el nombre de pacients ho ha fet en un 22%.

Pel que fa al 2018, tots els tipus de productes que requereixen validació han anat en augment. Els medicaments per a determinades indicacions són els que han crescut més, un 35% més respecte l'any anterior.

Aquell any, a la regió sanitària de Girona un total de 962.786 usuaris van consumir 14.059.337 envasos de productes, amb un cost per al sistema de salut de més de 151,5 milions d'euros. Pel que fa a les validacions, 88.568 usuaris van haver de validar un total de 735.411 envasos amb una despesa de poc més de 35 milions. Concretament, les receptes validades van representar un 5% del total de receptes prescrites. A nivell econòmic van concentrar el 23% de la despesa farmacèutica del CatSalut a la demarcació. Cal posar en relleu que la gran majoria de receptes que es validen són d'un import que està molt per sobre de la mitjana.

Són dades que s'han donat a conèixer en la I Jornada de Validació Sanitària que s'ha fet a Girona i que ha organitzat la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS a Girona, l'IAS i el CastSalut. Hi han assistit un centenar de professionals.