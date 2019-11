Els Mossos detenen un home que havia robat tres selles de muntar a cavall de 3.000 euros

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 19 de novembre un home com a presumpte autor d'un robatori de tres selles de muntar a cavall valorades en més de 3.000 euros. Els fets van tenir lloc arran d'un avís als agents de la comissaria d'Olot, en què s'indicava que en una finca agrícola al barri de les Fonts hi havia un home que estava robant material de l'explotació. Durant l'extracció s'hauria encarat al propietari del material en veure's sorprès. Els Mossos s'hi van dirigir i van comprovar que el lladre s'havia endut tres selles de muntar a cavall i que havia lesionat el braç al propietari de la finca quan aquest l'havia intentat retenir per evitar el robatori. El presumpte autor va fugir, per la qual cosa es va iniciar un dispositiu de recerca que els va dur per diferents habitatges. El sospitós va saltar diverses tanques de separació fins que finalment el van trobar amagat darrere un arbre en una zona boscosa. Va ser detingut pels agents com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Després de la detenció van realitzar una batuda més exhaustiva per la zona i van poder recuperar el material robat, que el lladre havia amagat entre uns matolls en el moment de la seva fugida. Quan els policies van fer les comprovacions pertinents amb l'home detingut van comprovar que li constava una ordre de detenció i ingrés a presó.