Treuen deu tones de brossa en quatre pobles de la Costa Brava

La campanya Mou-te pel mar, que organitzava ecomarxes a quatre poblacions de la Costa Brava per fer esport i treure les deixalles, ha finalitzat amb 10 tones de brossa retirades. Els residus eren, sobretot, bosses de plàstic, llaunes i fins i tot electrodomèstics.

La iniciativa, impulsada pel pescador Miquel Ferrés, ha inclòs quatre sortides de plogging (córrer suau) i eco-swimming (nedar al mar) a Roses, Palamós, Blanes i Sant Feliu de Guíxols amb la participació de 1.000 persones. També ha comptat amb la implicació de 300 pescadors, que han fet recollides a alta mar, i de 350 alumnes de l'escola Vedruna de Palamós juntament amb associacions, clubs esportius i entitats. Els impulsors han anunciat una jornada internacional de plogging la primavera vinent a Barcelona amb experts de diferents punts del món. En paral·lel, es faran noves sortides a més municipis de la Costa Brava i també a Barcelona, on algunes confraries de pescadors ja s'han interessat per la iniciativa.

Bona part dels residus eren bosses de plàstic, llaunes i fins i tot electrodomèstics. Teresa Ferrés, impulsora de la plataforma digital Twinapp, on es recullen totes les activitats de la campanya Mou-te pel mar, va subratllar que hi ha estudis que conclouen que el 72% dels residus que acaben al Mediterrani són plàstics i la majoria provenen de diferents canals de terra. I que, per això, la campanya busca conscienciar i sensibilitzar perquè els ciutadans comprenguin que «els residus que tirem al litoral arribaran al mar».



Anys de feina dels pescadors

D'altra banda, Ferrés va destacar que també permet «visualitzar» la feina que durant anys han estat fent els pescadors de la Costa Brava retirant les deixalles que es troben a alta mar. És per això que el projecte també preveu organitzar xerrades amb instituts i escoles on els pescadors expliquin el seu ofici i la problemàtica dels residus i plàstics.

La implicació dels polítics també és molt important, segons va destacar Ferrés. De fet, cada cop són més els ajuntaments que, com el de Blanes, s'han interessat per la iniciativa (fins i tot de municipis d'interior com Lleida) i han entès que cal millorar el medi ambient «entre tots» i fer front a l'emergència climàtica.

Per la seva banda, el patró major de la Confraria de Pescadors de Blanes, Eusebi Esgleas, va fer èmfasi en la necessitat de «moure's pel món i no només pel mar» perquè la problemàtica dels residus és un fenomen mundial. Pel que fa a la recollida de deixalles, va recordar que just a les zones on es fa la pesca d'arrossegament és on s'està fent un manteniment del fons (cada dos mesos omplen cinc contenidors amb llaunes, bosses de plàstic i altres residus), però que a la resta d'indrets la brossa s'acumula.



Entrebancs per a investigacions

Esgleas va explicar el cas d'uns investigadors que volien agafar mostres al mar davant de Malgrat de Mar amb unes xarxes a menys de 50 metres de profunditat i que els va resultar molt difícil per la gran quantitat de tovalloletes que hi havia.

Durant l'acte de balanç s'ha comptat amb la presència de l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, que va aplaudir la iniciativa perquè permet «posar la llavor» per conscienciar de la necessitat de cuidar el medi ambient. I va recordar que aquest diumenge al matí es farà una neteja amb tothom qui vulgui participar a la zona dels Padrets, on properament es farà una excavació arqueològica.