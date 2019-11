Els veïns i escolars del Ripollès es beneficien de rebaixes a Núria i Vallter

El Consell Comarcal i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han acordat una nova edició de descomptes en forfets de les estacions de Núria i Vallter per als habitants i els escolars del Ripollès. Aquestes rebaixes poden arribar a ser de fins al 50% respecte la tarifa regular.

A aquest conveni –que s'ha renovat igual que en anys anteriors– s'hi pot acollir tothom que com a mínim els darrers tres anys hagi estat empadronat a algun dels dinou municipis del Ripollès, a més dels infants i joves que aquest curs estiguin escolaritzats en centres educatius de la comarca.

La bonificació es preveu tant per a l'adquisició de forfets individuals com per a l'adquisició de paquets familiars conformats, indivisiblement, per un de persona adulta –que pot ser el pare, la mare o el tutor– i un de menor, infantil o jove; o també de dos adults i un o més menors.

Els forfets que s'adquireixin amb aquest programa de descomptes són vàlids exclusivament per a les estacions per les que són emesos, és a dir, Vall de Núria o Vallter 2000.

Els dos organismes que promouen les rebaixes, el Consell Comarcal i FGC remarquen que aquestes no porten associat cap avantatge ni dret de descompte per a altres estacions o serveis; alhora que remarquen que també queda totalment prohibit fer-los servir amb finalitats professionals o per participar en competicions esportives.