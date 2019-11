Els alcaldes de Celrà i Verges, a un pas d'anar a judici pel tall del TAV l'aniversari de l'1-O

Els alcaldes de la CUP de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, respectivament, estan a un pas d'anar a judici pel tall del tren d'alta velocitat (TAV) a Girona durant el primer aniversari de l'1-O.

El jutjat d'instrucció 4 de Girona investigava dinou activistes per, suposadament, participar en la mobilització i l'Audiència de Girona, que ha resolt un recurs de la defensa, conclou que hi ha indicis suficients per jutjar disset dels encausats. Ara, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'empresa pública Adif han de presentar els escrits d'acusació. El jutjat instructor va arxivar el cas a un dels investigats i ara l'Audiència de Girona ha resolt que el fotoperiodista Carles Palacio tampoc ha d'anar a judici perquè estava al tall treballant.

El 16 de gener, la Policia Nacional va dur a terme un operatiu que va culminar amb la detenció de setze persones –entre elles, els alcaldes de Verges i Celrà– per, suposadament, participar en el tall del TAV a Girona durant el primer aniversari de l'1-O. Un cop tancada la instrucció, el jutjat va resoldre que hi havia indicis per enviar a judici divuit dels encausats per desordres públics i danys a la circulació ferroviària. El jutjat va arxivar la causa a un dels investigats perquè les imatges de la càmera de videovigilància on la policia l'identificava no eren concloents i perquè va aportar un testimoni que el situava treballant.

La defensa dels encausats, encapçalada pels advocats Montserrat Vinyets i Benet Salellas, va recórrer la interlocutòria del jutjat a l'Audiència de Girona. Els lletrats argumentaven «la inexistència d'indicis» contra els encausats i posaven en dubte que la Policia Nacional els identifiqués «amb una simple comparació» de les imatges de les càmeres de videovigilància amb fotografies extretes de les xarxes socials.

La defensa subratllava, a més, que un informe pericial elaborat per la mateixa Policia Nacional concloïa que com a conseqüència de la «deficient qualitat de les imatges» no s'havia pogut determinar «si es tractava o no» de les mateixes persones. La secció tercera de l'Audiència, a la seva interlocutòria, descarta aquest motiu i exposa que això no impedeix que al judici es pugui «arribar a un grau de certesa suficient» per afirmar que algun dels investigats apareixen a les imatges.

L'Audiència, però, estima parcialment el recurs de la defensa i arxiva la causa, també, contra el fotoperiodista Carles Palacio. La resolució deixa disset encausats a un pas d'anar a judici. Sabater va negar haver-hi participat perquè estava treballant, però el jutjat va descartar arxivar el cas contra ell.

La interlocutòria de l'Audiència, a l'hora de resoldre l'argument de la defensa que criticava que s'atribuïssin els fets a tots els investigats «de forma conjunta i col·lectiva», opta per diferenciar entre dos grups de manifestants: la investigació en situa uns entre els que van forçar l'accés a l'estació «proferint empentes» i a uns altres només els atribueix haver ocupat les vies de tren entre les 6.55 i les 9.10 del matí.Així, l'Audiència avala imputar els encausats per desordres públics o danys a la circulació ferroviària segons la seva suposada participació en els fets.