Bramon atribueix el "col·lapse" d'estrangeria a la desídia del govern anterior

El Subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, ha respost al crit d'alerta d'estrangeria sobre la pèrdua de funcionaris que assegura que està "col·lapsant" l'oficina. A través d'una nova de premsaperò nega cap situació de col·lapse i, assegurant que aquests serveis s'havien anat arraconant "per desídia". Així mateix subratlla que les 9 places que l'oficina perdrà en els pròxims mesos per jubilació o trasllat "seran cobertes de manera immediata en el moment de la seva formalització".

alertant de la pèrdua progressiva de funcionaris que feia anys que patien. Des del 2010 fins ara s'han perdut 28 funcionaris, i de l'any passat a aquest n'han marxat 6. En aquests moments a estrangeria hi treballen 24 persones, un nombre que la responsable considera limitat per cobrir les necessitats de la població i per poder donar un servei eficient. Aquesta setmana la directora de l'oficina, Piedad Torrubia, va enviar un informe a aquesta institució. Des del 2010 fins ara s'han perdut 28 funcionaris, i de l'any passat a aquest n'han marxat 6. En aquests moments a estrangeria hi treballen 24 persones, un nombre que la responsable considera limitat per cobrir les necessitats de la població i per poder donar un servei eficient. De fet, el mes passat el Síndic de Greuges ja va demanar al Defensor del Poble espanyol la seva intervenció davant la "impossibilitat" d'aconseguir cites prèvies per determinats tràmits com els de residència per arrelament i els de sol·licitud d'asil, i va qualificar la situació "d'insostenible" perquè afecta persones estrangeres que han d'adjuntar documents amb una validesa "condicionada a una data de caducitat".



En aquest sentit i per negar el col·lapse, Bramon defensa que cada dia s'atenen més de 70 cites prèvies, i que la mitjana mensual d'enguany ha estat de 1.182. "Si bé és cert que els últims anys la gestió i l'administració dels governs anteriors ha significat una reducció del personal destinat a l'Oficina d'Estrangeria de Girona, també ho és que des de l'arribada del govern socialista aquesta circumstància no ha alterat en cap moment la prestació del servei", sosté. En aquest sentit apunta al canvi del caràcter presencial a telemàtic de les gestions com a una eina per redistribuir les tasques dels funcionaris, i que "ha permès" que part del personal que atenia el ciutadà pogués fer tasques administratives.



Bramon també atribueix a la tasca de la Subdelegació el fet que les reagrupacions familiars i les renovacions hagin "desaparegut" el mes d'octubre, ja que "s'han aplicat mesures per tramitar aquestes opcions en línia, i ja no cal cita prèvia".

Segona província en migrants

El subdelegat subratlla que durant l'any hi ha hagut reunions amb els col·lectius afectats, inclosos sindicats i entitats del tercer sector, que han permès aplicar mesures que han "permès millorar el servei" de la segona oficina de l'estat amb més volum de feina tenint en compte el percentatge de persones immigrades.



Precisament el president del sindicat CSIF, Rafa Sánchez, va expressar aquest dijous en declaracions a Diari de Girona que l'oficina gironina és la "més perjudicada" per les retallades a tot Espanya, i que pel que fa al funcionariat de l'Estat, és un lloc que resulta "poc atractiu".