Cavalcada de Reis de Sant Julià de Ramis sense animals

La cavalcada de Reis de Sant Julià de Ramis, el 5 de gener de 2020, ja no utilitzarà cavalls ni cap altre tipus d'animals, tal com l'alcalde, Marc Puigtió, ha confirmat a través de les seves xarxes socials.

«Deixem d'utilitzar els animals i comencem a responsabilitzar-nos més de les seves vides, perquè són seves i de ningú més», afirmava el batlle aquest matí en una piulada a Twitter.

Marc Puigtió assegura que, així, el municipi fa «un pas molt important en el camí cap a la consciència, en el camí cap a l'empatia». I en una publicació al seu mur de Facebook, l'alcalde continua explicant que «aquest Nadal, a Sant Julià de Ramis, no s'utilitzaran cavalls durant la cavalcada de Reis perquè diem sí a les tradicions, però no al maltractament de cap tipus».



Com Figueres i Roses

Amb aquesta decisió, Sant Julià de Ramis s'afegeix a la que ja han pres altres consistoris gironins, com el de Figueres, que aquesta setmana ha confirmat que en el pròxim seguici de Ses Majestats els Reis d'Orient no hi haurà ni cavalls ni dromedaris. D'aquesta manera, l'Ajuntament figuerenc tancava una polèmica que es va iniciar l'any passat amb una recollida de signatures que demanava, precisament, que no s'hi utilitzessin animals.

Un altre municipi alt empordanès que ha descartat la presència d'animals en l'arribada dels Reis d'Orient és Roses.