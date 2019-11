Els encausats pel tall de l'AVE l'aniversari de l'1-O sostenen que els jutjaran "sense proves"

Els encausats per tallar les vies de l'AVE a Girona durant el primer aniversari de l'1-O acusen el jutjat d'instrucció i l'Audiència de Girona d'actuar amb "voluntat d'escarment" per haver decidit enviar a judici disset activistes per desordres públics i danys a la circulació ferroviària. "Amb aquesta decisió, els jutges gironins s'alineen en la lògica d'excepcionalitat judicial que s'ha desenvolupat després de la sentència del Tribunal Suprem", afirmen els encausats que sostenen que els jutjaran "sense proves" i després que la Policia Nacional els identifiqués fen servir "fotomuntatges" elaborats "de forma barroera". Entre els encausats que jutjat i Audiència envien a judici hi ha els alcaldes de la CUP de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà.