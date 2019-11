Estrangeria alerta d'una situació crítica per la pèrdua de funcionaris

La directora de l'Oficina d'Estrangeria de Girona, Piedad Torrubia, va enviar aquest dilluns un informe a la Subdelegació del Govern a Girona alertant de la situació «crítica» actual de l'òrgan i demanant mesures per pal·liar la situació de «col·lapse total per la pèrdua massiva de personal» que viu l'organisme des de fa anys.

En concret es tracta de nou llocs de treball que es perdran «els pròxims mesos» per tres jubilacions i sis trasllats per concurs a la Seguretat Social que deixaran l'oficina amb 15 funcionaris dels actuals 24. Aquest any l'Oficina ha perdut sis persones més respecte de l'any passat, però de fet la caiguda ve de lluny, ja que l'any 2010 n'hi havia 44 i en els últims 10 anys n'ha perdut més de 30. L'informe detalla que «els pròxims mesos i fins que el personal marxi definitivament, realitzarem una transició que suposarà simultaniejar el funcionament normal amb la formació del personal amb les seves noves funcions, en detriment del funcionament i eficàcia de l'Oficina».

En aquests moments l'òrgan té una llista d'espera de 75 dies a partir de la cita prèvia i això dilata la tramitació i posterior resolució dels expedients. L'afectació també inclou una reestructuració de la gestió dels procediments, com ara l'eliminació de les cites prèvies de determinats tràmits, i la implementació d'una persona dedicada a tràfic d'éssers humans, persones grans extutelades i menors estrangers no acompanyats.

El sindicat CSIF va denunciar ahir la pèrdua d'aquests funcionaris i assegura que es tracta d'una situació de la qual feia «molts anys que alertaven a les diferents institucions» i que ara portarà la «ja precària situació de l'oficina en una situació de col·lapse total». En aquest sentit el representant indica que «hi ha una gran multitud de queixes, sobretot per part d'ONGs i les gestories pel temps que es triga a gestionar un expedient».

Actualment hi ha 24 persones atenent les peticions d'estrangeria, una plantilla que el portaveu del sindicat a Girona, Rafa Sánchez, ja de per si considera «insuficient per donar resposta a la voluminosa demanda de la població estrangera a Girona». Amb la reducció contemplada «és impossible mantenir un nivell mínim d'atenció al ciutadà», sosté Sánchez, «estem parlant de persones, no d'una simple renovació del DNI», assevera.

Durant el 2020 hi haurà set trasllats per concurs a altres destinacions de l'estat «més atractives econòmicament», un fenomen «molt comú a la província» segons indica el representant. «Girona és una província de pas per als funcionaris de l'Estat i no és atractiva per la manca d'incentius que té». En aquest sentit assegura que «per volum de persones estrangeres que té és la província més castigada de l'Estat pel que fa a la manca de personal».

El delegat del Govern a Girona, Albert Bramón, no ha volgut fer declaracions a Diari de Girona ni aclarir si aquestes places es cobriran, una qüestió que per Sánchez «no resoldria el problema», ja que la inclusió de funcionaris interins implicaria formar-los i continuaria havent-hi una alteració important del funcionament normal de l'oficina». L'any 2018 l'Oficina va tancar amb més de 22.000 cites prèvies demanades i 14.000 sol·licituds, aquesta última, una xifra que un mes abans d'acabar l'any ja s'ha superat en 200 tràmits.



Fer atractiva la província

El responsable del sindicat subratlla que caldria una equiparació salarial amb la resta de funcionaris de l'Administració per pal·liar la problemàtica que viu Girona pel que fa a la manca de personal així com la resta de Catalunya.