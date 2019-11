Girona defensa el Trueta a Domeny perquè tardaria set anys i a Salt, onze

L'Ajuntament de Girona ha exhibit argumentari temporal, econòmic, urbanístic i de qualitat assistencial per reclamar la construcció del nou hospital Doctor Josep Trueta al nord de la ciutat, a Domeny, i desacreditar l'opció d'annexionar-lo al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Segons un informe municipal entregat al Departament de Salut, a Girona, l'edifici podria inaugurar-se en un màxim de set anys, comprar el sòl que falta costaria entre 3,5 i 5,4 milions d'euros, la qualificació urbanística ja és l'adequada i mantenir-lo separat del Santa Caterina augmentaria la qualitat del servei.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va posar la proposta de Salt a l'altre costat de la balança i va assegurar que «és impossible que hi càpiga tot» en el terreny previst, a més d'alertar de la necessitat de requalificar sòl i canviar el Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona, el Pla general d'ordenació urbanística i un Pla parcial. Madrenas va afegir que «la congestió» de trànsit habitual a la sortida de l'autopista a Girona sud, «per on haurien d'entrar les ambulàncies» –va subratllar– obligaria a redactar un Pla de mobilitat que implicaria fer una rotonda i una sèrie de modificacions que va quantificar en almenys 3,6 milions que hauria de pagar la Generalitat. Per tot plegat, l'Ajuntament de Girona calcula que si no hi hagués cap impugnació ni retard, l'opció de Salt tardaria onze anys a ser una realitat.

El «model americà» de Brugada

A més de desacreditar la viabilitat d'ubicar el Trueta al costat del Santa Caterina, tant l'alcaldessa com la regidora de Salut, Eva Palau, van desautoritzar la proposta de parc de salut a Salt plantejada pel cap de servei de Cardiologia de l'Hospital Trueta, Ramon Brugada, que Madrenas va acusar de «manca de rigor» i Palau va assimilar al «model americà» de salut, en contraposició amb el català, que «és de proximitat i no volem trencar». La regidora va concloure: «No hi ha cap criteri professional perquè anar junts augmenti la qualitat del servei als ciutadans».

Dijous de la setmana passada, l'Ajuntament de Girona va traslladar el seu projecte per al Trueta a la consellera de Salut, Alba Vergés, qui es va comprometre amb l'alcaldessa a decidir l'emplaçament el primer trimestre de 2020. També es va acordar crear una comissió de treball que celebrarà la primera reunió en els pròxims dies «per clarificar aspectes tècnics», segons va explicar Madrenas.

La proposta gironina es concreta en 100.000 m2 de sostre construïble a Domeny repartits en tres peces de terreny, el 51% del qual és propietat municipal i se cediria a la Generalitat, mentre que el 49% restant és privat i s'ha d'expropiar. Sobre aquest últim bloc, l'alcaldessa va estimar el preu de compra entre 3,5 i 5,4 milions, però va destacar que «ja estan urbanitzats i la mobilitat feta».

El sector més gran del projecte, de 30.000 m2 equivalents a 75.000 edificables –ampliables a 90.000­ amb soterranis– es preveu per a l'edifici hospitalari, amb planta baixa i quatre pisos. Un altre de 9.500 m2 podria acollir el campus universitari o l'Institut d'investigació biomèdica de Girona (Idibgi) i el tercer, de 6.406, a usos residencials o espais de subaguts.

Madrenas i Palau van insistir en la importància de mantenir dos centres de salut diferenciats: un de proximitat comarcal, el Santa Caterina, i un altre de més complexitat, el Trueta, que –segons es diu l'informe– a Domeny és «una aposta 100% segura».