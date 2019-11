Salut preveu 95.000 metres quadrats i analitza les propostes de Girona i Salt

El Departament de Salut preveu que el nou hospital Josep Trueta ocupi 95.000 metres quadrats construïts, tot i que encara no ha decidit on es farà. Actualment, els tècnics de Salut estan estudiant les dues propostes d'ubicació que han enviat els ajuntaments de Girona i Salt per decidir on projecten el nou centre; també els ha demanat que reservin 15.000 metres quadrats per a futures necessitats. De moment, el document provisional del Pla funcional de l'hospital fixa que comptarà amb 32 quiròfans, un màxim de 431 llits, 6 sales de part i 78 boxs a urgències, cosa que suposarà un increment considerable dels equipaments actuals. Salut vol construir un centre de referència que pugui donar resposta a les demandes assistencials durant els propers 50 anys. Fins que prengui la decisió, la Conselleria s'està reunint amb totes les parts implicades en la construcció del nou hospital per a escollir la millor ubicació del centre.