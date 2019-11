Els transportistes demanen «estabilitat regulatòria» en els combustibles

Les patronals del transport demanen que hi hagi una «estabilitat regulatòria» en relació amb els impostos dels carburants, per tal que si fan una aposta per aconseguir una mobilitat més sostenible tinguin la seguretat que les condicions continuaran essent les mateixes durant un determinat període de temps. Així ho va manifestar ahir Carmelo González, president de Conetrans (Confederació Espanyola d'Organitzacions de Transport per Carretera), en una jornada sobre Transport Terrestre celebrada a la UdG. González va mostar-se d'acord que cal treballar en una mobilitat més sostenible, però va demanar que les administracions tinguin en compte el sector dels transportistes a l'hora de prendre decisions.

En una línia similar, el president d'Asetrans, Àlex Gilabert (Associació Transports Girona), va coincidir en el fet que els reptes de la mobilitat són «il·lusionants», però va considerar que hi ha d'haver una responsabilitat compartida. Per això, va demanar que les administracions, més que prohibir, intentin «incentivar» l'ús d'energies alternatives i que es tinguin en compte les diferències entre el sector del transport públic i el privat: «No són el mateix, i al final cal veure què fa cadascun d'ells per ajudar a la reducció d'emissions, va demanar.

La jornada, organitzada per la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles de la UdG, va servir per posar sobre la taula les possibles solucions per tal que el transport terrestre de mercaderies i passatgers de mitja i llarga distància es pugui descarbonitzar pels volts de 2050. En aquests moments, les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle associades a aquest tipus de transport a Espanya representen prop d'un 25% de les totals. I en aquests moments, el sector del transport privat es troba en una situació incerta de cara a les decisions que es prendran a partir d'ara.

Tant Gilabert com González van participar en una taula rodona que va comptar també amb Eduard Ayach (Asetrans), Víctor Martos i Rocío Báguena (ministeris de Transició Ecològica i de Foment), Ramón Moraleda (Adif) i Rafael del Río (Aedive).

Entre els ponents va haver-hi el consens que cal avançar cap a la descarbonització, però les associacions de transportistes van mostrar la seva preocupació per l'actual situació d'incertesa que viu el sector. Per això, Carmelo González va demanar que «l'Administració ens escolti a l'hora de prendre decisions», ja que de moment es troben a l'expectativa a l'hora de prendre de decisions per potenciar l'energia sostenible, perquè temen que la legislació o els impostos puguin canviar en qualsevol moment.

Per la seva banda, Gilabert també es va mostrar d'acord amb la necessitat d'«avançar» cap a les energies sostenibles, però va demanar «veure en quins temps s'implanta cada tecnologia». Gilabert es va mostrar clarament partidari d'«incentivar» el canvi, més que no pas de prohibir. Per exemple, en relació amb la implantació de la Zona de Baixes Esmissions a Barcelona, va considerar que és «una necessitat», però també va opinar que no es pot tenir en la mateixa consideració el vehicle privat amb el de mercaderies i passatgers.

En aquest sentit, Gilabert va considerar que les mesures que es puguin prendre «han d'anar acompanyades d'un incentiu en el transport públic». En la mateixa línia, el vicepresident d'Asetrans, Eduard Ayach, va demanar «que es posi en valor i es busquin fórmules per incentivar el servei públic de transport de mercaderies».

Finalment, González es va mostrar preocupat pel creixement de l'economia col·laborativa, ja que entre els professionals hi ha la seguretat que es compleix la normativa, però en el cas de l'economia col·laborativa no hi ha tant control.