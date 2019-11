Les validacions de prescripcions mèdiques pugen prop d'un 8%

A la Regió Sanitària Girona, l'any 2018 es van validar 735.411 prescripcions mèdiques per a un total de 88.568 pacients, dada que suposa un increment del 7,5,8 % respecte al 2017. Si s'analitza el creixement més a llarg termini, s'observa que en els darrers sis anys les prescripcions validades han crescut un 30 %, mentre que el nombre de pacients ha augmentat un 22 %. El creixement entre 2017 i 2018 es va experimentar en tots els tipus de productes que requereixen validació, malgrat que els medicaments per a determinades indicacions són els que han pujat més, un 35 %.

Un 15 % del total de productes que hi ha al Catàleg de prestacions farmacèutiques del CatSalut poden necessitar validació prèvia a la dispensació. D'aquests 1.689 productes, hi ha 1.037 medicaments que s'han de validar sempre. L'obligatorietat de la validació pot ser deguda a diversos motius, com ara el fet d'anar lligats a uns determinats diagnòstics hospitalaris, de necessitar un control mèdic especial o de tenir un finançament vinculat a unes determinades indicacions. Finalment, també hi ha un grup de productes –un total de 824–, que han de ser validats en el cas que el pacient sigui major de 75 anys.

La validació sanitària va ser ahir l'eix central de l'una jornada que va acollir més d'un centenar de professionals sanitaris a l'Auditori Josep Irla de Girona, i que va estar organitzada per la Direcció d'Atenció Primària de l'IAS i de l'ICS a Girona i el CatSalut. L'objectiu de la Jornada era, d'una banda, donar eines per a la correcta gestió dels medicaments que requereixen validació i, de l'altra, aprendre habilitats de comunicació que facilitin la relació interprofessional en la validació.