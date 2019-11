Un banyolí s'enfronta a una multa de 300 € per deixar un sofà al carrer

Un ciutadà de Banyoles que va llençar un sofà a la via pública fora dels horaris permesos per a la recollida de residus voluminosos s'enfronta a una multa d'entre 125 i 300 ?, ja que la Policia Local l'ha identificat gràcies a les càmeres de videovigilància de la zona i li ha obert un expedient sancionador.

Els fets es van produir a principis de novembre, quan es va detectar un sofà a l'àrea d'aportació de residus del carrer Sant Esteve. El fet que la zona estigui controlada per càmeres de videovigilància va permetre a la policia recuperar les imatges del moment de l'abocament, identificar el veí responsable i obrir-li un expedient que s'ha traslladat al Consell comarcal del Pla de l'Estany, qui té delegades les competències en matèria de residus perquè es faci càrrec de la sanció.

D'acord amb l'ordenança municipal, la multa és per no respectar l'horari de recollida de residus voluminosos. El regidor de Medi ambient de l'Ajuntament de Banyoles, Albert Tubert, va recordar que «els mobles, electrodomèstics i objectes voluminosos no es poden dipositar als contenidors d'escombraries ni al carrer i cal portar-los a la deixalleria Comarcal de Puigpalter».