Bargalló supedita els ajuts per a l'escola històrica de les Planes al pressupost del 2020

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va supeditar ahir els ajuts per a la millora de l'escola Sant Cristòfor de les Planes d'Hostoles a l'aprovació del pressupost de la Generalitat del 2020.

Fa aproximadament un any, el conseller Bargalló va estar en els actes de commemoració del centenari de l'escola de les Planes d'Hostoles. Per tal de poder celebrar l'aniversari, l'Ajuntament havia fet una inversió aproximada en uns 400.000 euros en obres de millora. Amb la inversió per emblema, l'alcalde de les Planes, Eduard Llorà, va aprofitar la presència del conseller al centenari per demanar ajuda de la Generalitat en el manteniment i millora d'una escola catalogada.

Llavors, el conseller li va apuntar la pròxima obertura d'una línia d'ajuts dedicada a la millora i el manteniment de les escoles amb història. Passat un any i sense que Ensenyament hagués reaccionat, l'alcalde les Planes es va queixar de manera pública i va considerar que «si no poden, que no es comprometin».

Ahir, el conseller Josep Bargalló va estar a Olot per visitar l'escola llar Lluís Maria Mestres, el Consell d'Alcaldes, l'Ajuntament d'Olot i va presidir els premis Eva Toldrà, de l'Escola Superior de Disseny i Art d'Olot.

Abans de la presentació va explicar que el Departament d'Ensenyament funciona amb el pressupost prorrogat del 2017. «Que impedeix fer inversions de caràcter extraordinari com era aquesta», va dir. Després, va manifestar la seva confiança en la possibilitat que «ben aviat el Govern pugui anunciar un acord de compromís per al 2020». Llavors, segons ell, el Departament podrà tirar endavant partides com la dels ajuts per a les escoles històriques.

El conseller va plantejar que és molt complicat tirar endavant un Departament d'Ensenyament amb 3.500 professors més que el 2017, «però amb el pressupost del 2017».

Bargalló va anunciar un compromís amb la Diputació i els ajuntaments per al finançament de les llars d'infants, del qual va apuntar que reconeix l'esforç dels ajuntaments. Poc després va presidir el lliurament dels premis Eva Toldrà d'Il·lustració.