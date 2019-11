Brugada defensa per al Trueta «el model americà» dels millors hospitals catalans

El telèfon d'al·ludits ha passat a millor vida per reencarnar-se en xarxes socials. Twitter, en el cas que ens ocupa, el del cap de servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Ramon Brugada, de qui l'alcaldessa de Girona va desautoritzar la proposta de traslladar el centre a Salt.

El doctor Brugada ha defensat públicament i nombroses vegades que, des del seu punt de vista, Salt i el sector annex al Parc Hospitalari Martí i Julià és la millor opció per al nou Trueta. El cardiòleg aposta per un complex que, dijous, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va qualificar de «proposta faraònica» que s'ajusta a un «model americà» d'atenció sanitària que és «de pagament». Unes afirmacions que va compartir la regidora de Salut de Girona, Eva Palau, qui va deixar clar el seu rebuig a unificar els hospitals Santa Caterina i Trueta, entre altres raons, per mantenir «el model sanitari català és de proximitat».

L'informe amb què l'Ajuntament de Girona argumenta que el parc de salut s'ha de construir al barri de Domeny i que ha entregat a la Conselleria de Salut –que ara l'estudia, amb el de Salt, per prendre una decisió el primer trimestre de 2020– es tanca amb un plànol que recull la idea de Brugada d'un «Campus biomèdic Girona sud 2050», tal com va indicar l'alcaldessa durant la seva presentació a la premsa. Madrenas va incidir en la inclusió d'un hotel o un centre de congressos com a elements especialment discordants amb el concepte de parc de salut que defensa el seu govern.

La reacció del doctor Brugada no va tardar i va prendre forma de fil de Twitter, amb vint publicacions que obria reconeixent que «em fa il·lusió que, fins i tot, han utilitzat [l'Ajuntament de Girona] una imatge PowerPoint meva». Un cop dit això, el cap del servei de Cardiologia va ressaltar algunes consideracions fetes per les dirigents municipals, com ara que la regidora de Salut insistís que l'hospital atén una població de referència de 843.000 habitants; «segons de Catalunya», va escriure, «s'agraeix que, ara sí, ens vegin importants». El facultatiu va recórrer a la ironia per valorar el recordatori de Madrenas al «compromís polític verbal» fet el 2004 perquè el Trueta s'ubiqués al nord de Girona: «òbviament, els compromisos polítics-polítics, polítics-ciutadania no es trenquen mai».

A més de recordar que el servei afecta totes les poblacions i no només la capital, el cardiòleg va fer notar una reducció del sòl ofert per Girona des del 2018; va criticar que l'informe menystingui Salt i va fer notar que «el model nord-americà que proposo el tenen a Can Ruti, Vall d'Hebron, el Clínic, l'hospital del Mar, Bellvitge, Sant Joan de Déu, entre altres». Ramon Brugada tanca el fil advertint en contra del projecte a Domeny.