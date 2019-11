Calvet torna a culpar l'Estat del tancament de la base de Ryanair

La Generaliat continua culpant el govern de l'Estat del tancament de la base de Ryanair a Girona, que s'ha de fer efectiu el proper mes de gener. En una resposta per escrit al diputat de Ciutadans Alfonso Sánchez, el conseller de Territori, Damià Calvet, manté que el govern català ha treballat per evitar que l'aerolínia irlandesa abandoni Vilobí d'Onyar, però que «no és l'actor principal que ho ha d'aconseguir, ja que el gestor actual de l'aeroport, Aena, i la seva política de taxes n'és el més important». Per aquest motiu, Calvet reitera que en diverses ocasions han traslladat tant a Aena com a representants del ministeri de Foment una proposta perquè es rebaixin els costos d'operar a l'aeroport gironí, especialment durant la temporada d'hivern, per tal de fer-lo més competitiu.

En aquest sentit, el conseller assenyala que la Generalita ha fet el que estava en les seves mans tant per frenar la marxa de Ryanair com per captar noves aerolínies que vulguin operar des de Girona. Per una banda, explica que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, es va desplaçar a Dublín per reunir-se amb els responsables de Ryanair, i que aquests li van explicar que estaven fent una reestructuració global a causa de la caiguda del mercat europeu -especialment pels costos que els suposa operar en certs aeroports durant la temporda d'hivern- i també pel retard en l'entrega dels avions Boeing 737 Max.

Durant aquest període, afegeix Clavet, han estat en contacte amb Aena i Foment per tal de buscar propostes concretes que ajudin a evitar el tancament de la base de Ryanair, però també han estat treballant per captar noves companyies que vulguin operar des de Vilobí. En aquest sentit, assenyala que, a banda de treballar amb l'AGI (Associació per a la promoció i el desenvolupament de les comarques gironines), la Generalitat també ha estat present a diferents esdeveniments relacionats amb el món de l'aeronàutica i la promoció econòmica a diferents punts del món, com ara Fitur (Madrid), World Travel Market (Londres), ITB (Berlin), MITT (Moscou) Routes Europe o Connect Aviation, per tal de parlar amb aerolínies i touroperadors.