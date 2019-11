Una major venda de forfets fa preveure un excel·lent inici de la temporada d'esquí

Ferrocarrils de la Generalitat espera una «excel·lent» ocupació a les pistes d'esquí i als hotels del Pirineu català durant el pont de la Puríssima. El seu president, Ricard Font, va destacar ahir que de moment ja han venut més forfets que l'any passat. També va indicar que les reserves d'hotel han crescut i que l'ocupació se situa al 80%. «Hem arrencat amb molt bones sensacions i la temporada es preveu excel·lent», va dir Font. Les previsions meteorològiques també el fan ser optimista en relació a la producció de neu artificial. A més, va recordar que l'any passat «només» van haver-hi dues grans nevades i tot i això «vam poder aguantar fins Setmana Santa sense problemes».

Optimisme, doncs, en l'inici de la temporada d'esquí. El sector ha rebut amb satisfacció les últimes nevades i espera que la previsió de fred polar dels propers dies faci que l'estat de les pistes sigui «excel·lent» tant en qualitat com en ocupació. I és que els hotels de les diferents estacions del Pirineu català ja han vist com els amants de l'esquí s'afanyaven a reservar per començar la temporada. El president d'FGC, Ricard Font, va indicar que tant la venda de forfets com les reserves han incrementat en relació a l'any passat de cara al pont de la Puríssima.

En aquest sentit, s'espera una afluència «important» d'esquiadors en aquest pont, que és el que dona el tret de sortida a la temporada. Font va indicar que es podrà produir una gran quantitat de neu artificial aprofitant aquests dies de fred; una neu que ha de servir per permetre obrir totes les estacions gestionades per FGC «al 100% o gairebé». Una de les més destacades és la Molina i el domini esquiable que comparteix amb Masella, Alp 2.500. Enguany s'estrena el telecabina del Coll de Pal, que permetrà acostar esquiadors menys experts a aquesta zona.

La millora dels equipaments és un dels quatre punts estratègics marcats per FGC en relació a la temporada d'hivern. En aquest aspecte, la instal·lació de canons de neu ha estat una prioritat. «Hem d'aconseguit que el 90% de les estacions tinguin canons per afavorir la qualitat», va indicar Font, que va destacar que es tracta d'aparells capaços de produir el doble de neu amb la mateixa quantitat d'aigua que fins ara.

Un altre punt serà la promoció. En aquest sentit, FGC destaca el treball públic-privat entre la Molina i Masella per un domini esquiable de 145 quilòmetres. Font va dir que incrementar el nombre de pistes és un reclam dels visitants, i va deixar clar que «Molina-Masella és la gran aposta».

Finalment, Font va explicar que volen que les estacions siguin turístiques 365 dies l'any. Per aquest motiu, s'ha desenvolupat una estratègia d'hivern però també a l'estiu. «No volem lligar les estacions a només quatre mesos, sinó que hem de mirar molt més enllà», va advertir Font.