Rescat d'una ciclista a la Serra de Sant Jordi

ciclista accidentada ha estat rescatada aquest matí en una zona de difícil accés a la serra de Sant Jordi, al terme municipal de Santa Pau. Els Unaa la serra de Sant Jordi, al terme municipal de Santa Pau. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a dos quarts de deu del matí, i han activat una dotació terrestre i un helicòpter amb membres del grup de muntanya per accedir a la zona.

Prop d'una hora més tard han aconseguit localitzar la persona ferida i l'han transferit fins on hi hi havia l'efectiu del Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'ha hagut de quedar a mig camí per complicacions del terreny. El traslladat s'ha fet a l'Hospital d'Olot per una possible fractura d'una cama.