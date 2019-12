Campanya de la Creu Roja perquè tots els infants tinguin joguina

El voluntariat de Creu Roja Joventut es va instal·lar ahir a la plaça Miquel Santaló, de Girona, amb l'objectiu de recollir joguines per als col·lectius més vulnerables, dintre d'una campanya habitual de l'entitat sempre que s'acosten les festes de Nadal i Reis. A més de difondre la iniciativa i informar que es poden fer arribar jocs a les seves delegacions territorials, també van muntar tallers i activitats per a nenes i nens, així com una xocolatada. L'entitat també va rebre donacions, com, per exemple, del Bàsquet Girona. El propòsit de la iniciativa és que cap infant es quedi sense tenir una joguina.