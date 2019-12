El canvi climàtic debilitarà els boscos de les Gavarres

Un estudi liderat per investigadors del CREAF sobre l'impacte del canvi climàtic a les Gavarres ha conclòs que en els pròxims 50 anys les pinedes patiran un retrocés més marcat que d'altres que poblen el massís, com són les alzines i les suredes. Aquestes últimes han dominat històricament els boscos i, segons revela l'informe, han perdut protagonisme els últims 25 anys respecte dels alzinars, que es revelen com un «actiu a promocionar en el nou context climàtic».

En un context genèric, hi haurà una «disminució generalitzada» de les condicions adequades que afavoreixin la presència de les espècies que poblen el massís per les noves condicions climàtiques. Les pinedes seran les més afectades pel nou escenari, un fet que els últims 25 anys ja s'ha reflectit als boscos del massís, tal com han observat els investigadors.

L'estudi Impactes del canvi climàtic als boscos de les Gavarres resol que d'aquí a 50 anys i sobretot en els últims 25, les espècies presents al massís es debilitaran i perdran vigor. Una de les conclusions projecta les suredes i els alzinars com les espècies menys vulnerables als canvis, i les pinedes com les menys resistents a les noves condicions climàtiques. D'aquestes, el pi pinyer mostrarà més resistència que les de pinastre. D'altra banda, la gestió forestal serà una de les mesures clau que minimitzaran els processos de «decaïment» dels boscos.

L'estudi ha anat a càrrec de l'investigador Eduard Pla del CREAF, i s'ha elaborat juntament amb tècnics del Consorci de les Gavarres i de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic.