Feminisme interseccional

El feminisme no es tracta d'un moviment homogeni ni unitari, ja que s'han de tenir en compte els diferents eixos en què, malauradament, la societat divideix els privilegis, com serien el gènere, l'orientació sexual, l'origen, l'ètnia o classe. Un mateix individu pot situar-se en el cantó predominant de la balança segons un eix (ser home), i trobar-se, en canvi, a l'altre cantó en un altre (ser homosexual). Per això, també diem que una dona negra –a diferència d'una dona blanca– pateix discriminació per partida doble.