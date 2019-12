Lluís Busquets presenta a Olot la crònica de 52 dies del judici del procés

El judici. Els líders independentistes a la banqueta, Editorial Gregal, de Lluís Busquets i Grabolosa (Olot, 1947) va ser presentat ahir per l'exdiputat de CiU Arcadi Calzada; la directora de la revista Sàpiens, Clàudia Pujol, i l'alcalde Josep Berga a la sala Trincheria d'Olot.

Els ponents van coincidir a definir el llibre com una crònica objectiva dels 52 dies de la vista oral del judici contra els líders independentistes Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Carles Mundó, Joan Josep Nuet, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Santi Vila.

«No ho he fet com a escriptor o periodista, ho he fet com a ciutadà emprenyat», és la justificació exposada per l'autor (col·laborador d'opinió de Diari de Girona) que va seguir dia a dia el que es va dir i fer a la Sala Segona del Tribunal Suprem presidida pel jutge Manuel Marchena i que va acabar amb la sentència del 14 d'octubre.

L'alcalde, Josep Berga, va començar la presentació d'un llibre que va qualificar d'eina fonamental per les persones que vulguin seguir el judici a partir d'un text objectiu.

Berga es va remetre al pròleg del jurista Jaume-Alonso Cuevillas (diputat al Congrés per Junts per Catalunya per la circumscripció de Girona). Cuevillas defineix el llibre com una narració per ordre cronòlogic feta per un «ciutadà compromès». Segons Berga, Cuevillas precisa que el llibre no és una crònica processal feta per un jurista, cosa que, segons ell, li dona més valor pel fet de ser una narració més propera per a la majoria de lectors.

Arcadi Calzada va considerar que «aquest llibre haurà d'estar en un lloc preferent del prestatge de la Generalitat». Va justificar que la lectura de la vista oral repartida en vista de qüestions prèvies, interpel·lacions dels acusats, declaracions dels testimonis, intervencions dels pèrits i nou torn d'intervencions és molt complicada.

En canvi, el llibre presentat ahir, segons ell, és amè sense fallar mai ni en l'objectivitat ni en una avaluació justa de les intervencions.

Arcadi Calzada va plantejar que la qualitat del resum del judici només ha estat possible pel fet que l'autor ha buidat totes les capacitats intel·lectuals en el text. «Ens deixa bocabadats i esfereïts», va valorar.

Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Teologia Filosofia i Ciències de la Informació, Lluís Busquets Grabolosa ha publicat desenes de llibres. Entre ells Xirinacs i l'estafa de la Transició.

Calzada va fer una mirada retrospectiva al passat i va definir Lluís Busquets Grabolosa com un jove estudiant que col·laborava al setmanari Olot Mision. El va fer veure com un nou prim i inquiet que teclejava a gran velocitat en una màquina Underwood. Eren les màquines negres de tecles rodones que havien sobreviscut la Guerra Civil. Va valorar que des de llavors Busquets Grabolosa ha escrit un mar de textos d'una importància fonamental per compendre i deixar constància del temps de la Transició, de la Democràcia i del Procés Català.

Clàudia Pujol va definir Busquets com el «taquígraf del procés ». Va apuntar que Busquets ha fet un treball ingent que s'ha avançat a les iniciatives d'altres escriptors. Pujol va considerar el Judici de Busquets, sobretot, com un text extrarodinàriament útil.