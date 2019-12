premis les gavarres 2019 El documentalista i cineasta Antoni Martí Gich guanya el Premi Cirera d'Arboç

El Consorci de les Gavarres ha premiat amb l'edició XXIII del Premi Cirera d'Arboç el documentalista i cineasta Antoni Martí Gich per la seva tasca de divulgació, documentació i conservació de la història i patrimoni del massís. El guardó reconeix la seva tasca i implicació des dels anys 70 amb la seva instal·lació a Fonteta i sobretot a partir de 1984, quan va fundar la productora Videoplay a la Bisbal.

El jurat dels premis considera que Gich ha documentat a partir d'un treball audiovisual de més de 30 anys els entorns del massís i els ha «convertit en un plató natural». En aquest sentit sosté que el seu treball «representa un testimoni per documentar la història de diversos territoris de Catalunya, entre els quals hi ha el de les Gavarres, i especialment entre els anys 1994 i 1997 en la filmació d'entrevistes durant la realització de l'inventari Gavarres Memòria i Futur».

En canvi, el Premi Joan Xirgo, que enguany ha arribat a la seva XXXIX edició i està dotat amb 5.000 euros, s'ha declarat desert. Només s'hi havien presentat dues candidatures. Aquest guardó reconeix projectes inèdits sobre temàtiques que contribueixin al coneixement i estudi dels valors del massís.

L'acte de lliurament dels Premis Les Gavarres 2019 va tenir lloc ahir al migdia, a l'església de Llambilles. Hi van participar el president del Consorci de les Gavarres i vice-president primer de la Diputació de Girona, Pau Presas; l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, i el director dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló. Pau Presas va aprofitar l'ocasió per presentar-se com a nou president del Consorci de les Gavarres, càrrec que ocupa des del passat 15 de novembre, i va expressar el seu ferm compromís de seguir treballant en el desplegament del pla estratègic Gavarres 2025, on es defineixen les principals línies de treball a desenvolupar els pròxims anys.

D'altra banda, en l'acte també es va presentar l'estudi Impactes del canvi climàtic als boscos de les Gavarres i els resultats d'un treball que ha estudiat una malaltia infecciosa que afecta els amfibis del massís i que va guanyar el Joan Xirgo fa dues edicions.