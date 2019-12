Les reserves dels pantans gironins, en caiguda dràstica

La sequera és un fet que els embassaments deixen clar fent les funcions de llum d'emergències, ja que les reserves d'aigua dels tres pantans situats a les conques internes gironines són inferiors a les que tenien per aquestes mateixes dates de l'any passat.

La diferència és especialment significativa a les instal·lacions de Darnius-Boadella i Susqueda perquè ara, segons consta en l'últim registre de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), cap arriba a la meitat de la seva capacitat, mentre que ambdós van tancar el novembre de 2018 amb nivells superiors al 90%.

Aquest divendres, el pantà de Darnius-Boadella, a l'Alt Empordà, tenia 26,42 hectòmetres cúbics d'aigua acumulada, el 43,24% de tota la que pot emmagatzemar. Per contra, el 30 de novembre de l'any passat n'acumulava 56,66, que equivalien al 92,74% de tota la seva capacitat.

En aquests moments, la quantitat d'aigua disponible a l'embassament de Darnius també queda lluny de la mitjana registrada al llarg dels últims cinc i deu anys, ja que –segons l'ACA– aquestes són de 34,50 i 35,71 hm3, respectivament.

Pel que fa a Susqueda, el 30 de novembre sumava 113,26 hm3 d'aigua, el 48,61% de tota la que hi té cabuda. Però, si es mira el registre d'ara fa un any, en tenia 211,77; és a dir, llavors estava al 90,89%. En relació amb les mitjanes de fa cinc i deu anys, el pantà selvatà es troba lluny dels 165,85 i 179,56 hectòmetres cúbics que indica l'ACA.

Així, doncs, Darnius-Boadella té menys de la meitat de les reserves d'aigua que acumulava l'any passat i a Susqueda, tot i que no han caigut fins a la meitat, poc li falta.



Caiguda menys dràstica a Sau

Com els altres, el tercer pantà que afecta una conca gironina, el de Sau, té un nivell d'aigua inferior al de fa dotze mesos, però el descens no ha estat tan accentuat. A Sau hi ha 105,42 hm3, que es corresponen al 63,79% de la seva capacitat. Ara bé, el 30 de novembre de 2018 en tenia 134,83 o, el que ve a ser el mateix, estava ple fins al 81,58%.

La comparativa amb els registres mitjans de l'últim lustre i la darrera dècada no surt tan malparada com a Darnius-Boadella i Susqueda, però continua essent inferior, ja que són de 110,32 i 117,12 hectòmetres cúbics.