Agredeixen tres vigilants de Renfe entre Blanes i Barcelona

Els Mossos van detenir ahir dos joves, un de dinou anys i l'altre menor d'edat, després que tres vigilants de seguretat de Renfe resultessin ferits en una baralla a l'estació de Pineda de Mar (Maresme). Se'ls va imputar un delicte de lesions i un de lesions amb amenaces, respectivament, a banda d'un per danys. Els fets van tenir lloc deu minuts abans de les set del matí, quan un tren que viatjava de Blanes a Barcelona es va aturar a Pineda i dos grups de persones que tornaven de festa van tenir un enfrontament.

Els vigilants els van intentar separar i els joves els van colpejar. Dos dels empleats de seguretat van haver de ser traslladats a l'hospital. Renfe, d'altra banda, denunciarà els agressors. A més, un grup de persones també va apedregar el comboi des de l'exterior. El maquinista va aturar el tren i va alertar els serveis de seguretat privada, mentre els passatgers que no participaven en la batussa van ser traslladats a un altre comboi per seguir la seva ruta.

El portaveu de l'empresa ferroviària, Antonio Carmona, va lamentar l'episodi i va explicar que «no és la primera vegada que després de sortir de festa un grup de joves protagonitza aldarulls d'aquesta mena». Tot i que a l'estació de Pineda de Mar no s'havia detectat mai cap incident com aquest, Carmona va recordar que sí que fa anys havien tingut lloc baralles en altres punts de la xarxa ferroviària com Mataró o Granollers.

Carmona va assegurar també que els fets es van iniciar a l'estació i que després la baralla va traslladar-se a l'interior del comboi que feia el trajecte de Blanes a Barcelona. També va anunciar que dos d'ells van haver de ser traslladats a l'hospital pels cops que havien rebut. Un dels empleats de seguretat va necessitar quatre punts en una ferida; un altre va rebre l'impacte d'una pedra en un ull, i l'altre té una contusió en un braç. Carmona va afirmar que l'empresa presentarà una denúncia davant els Mossos.