El projecte de camí de ronda de Palamós afecta espècies d'aus protegides

Les queixes de les entitats ecologistes i veïnals al projecte que l'Ajuntament de Palamós ha presentat per tirar endavant el camí de ronda que connecti la platja del Castell amb el municipi prenen força. Un informe del Departament de Territori deixa clar que el disseny que hi ha sobre la taula actualment afecta una vuitantena d'espècies d'aus. El problema, però, és que una bona part d'aquestes són protegides, i una en concret, està en perill d'extinció: el corb marí aplomallat. A més, per a la preservació d'algunes d'aquestes aus, com el falciot o la Merla Blava, és necessari que s'aturin les obres durant el període de nidificació.

Per a l'entitat ecologista local Salvem la Pineda d'en Gori, l'informe és una «gran satisfacció» perquè va «molt més enllà» del què inicialment l'entitat havia al·legat, per oposar-se a la proposta inicial de l'Ajuntament. Pau Bosch, membre de l'associació, explica que per a ells suposa un suport «important» als arguments que havien presentat.

Des de l'entitat deixen clar que «en cap cas» s'oposen al fet que es millori el camí de ronda existent i, de fet, critiquen una «manca alarmant de manteniment» de la instal·lació en els darrers anys. «El que passa és que estem totalment en contra del que s'ha aprovat inicialment, perquè va clarament en contra del paisatge i del medi ambient», assenyala Bosch. A banda del perill per a les aus protegides, Bosch també fa referència a l'impacte paisatgístic. En concret, es queixa de la passera metàl·lica que es pretén construir a la zona del port marí, i també la «gran estructura de formigó armat» projectada a la zona que ha d'actuar com a mirador. «Això suposa un impacte paisatgístic que no és admissible», assenyala Bosch.