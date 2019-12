Gran Recapte supera els 400.000 quilos d'aliments a Girona

El Gran Recapte, organitzat per Banc dels Aliments, es va celebrar un any més amb èxit. L'associació ha confirmat que, entre els dies 22 i 23 de novembre, es van recollir més de 400.000 quilos d'aliments arreu de les comarques gironines. Els organitzadors han volgut agrair el suport tant als voluntaris com a tots aquells que van donar menjar.



Classificació

Una setmana després del recapte, els voluntaris es troben immersos en la feina de classificació de les donacions. També s'ha iniciat a la vegada la distribució dels aliments a les diferents entitats socials col·laboradores i aquestes a totes les persones beneficiàries. D'altra banda, també recorden que el Gran Recapte segueix obert al Gran Recapte online, on recullen donacions econòmiques.

Banc d'Aliments també ha volgut destacar el paper que ha tingut en aquest Gran Recapte la participació dels alumnes de les escoles de les comarques gironines, tant en la tasca en els diferents punts de recollida, com en la classificació dels aliments recollits en el nostre magatzem.

D'altra banda, aquesta edició va apostar per la sostenibilitat ambiental tot substituint les bosses de plàstic i els contenidors on es recullen les donacions als supermercats per bosses de roba reutilitzables – l'any passat es va fer una prova pilot– i sacs de tela.



Edició complicada

L'edició d'enguany, l'onzena des que va començar a fer-se, havia de ser la més complicada pel que fa a l'adhesió de voluntariat i la manca de col·laboració de camions per traslladar les donacions fins al magatzem del Banc dels Aliments a Girona. Tot i que l'entitat va quantificar en uns 200 els voluntaris que encara faltaven a la província el dia abans de començar, el recapte es va poder dur a terme sense problemes.