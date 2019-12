L'aeroport de Girona, el cinquè en «números vermells» de passatgers

L'aeroport de Girona-Costa Brava és el cinquè de l'Estat en «números vermells» de passatgers, és a dir, es tracta d'un dels que ha registrat una major pèrdua de viatgers entre els mesos de gener i octubre d'aquest any. En total, les instal·lacions de Vilobí d'Onyar han rebut, durant els deu primers deu mesos de 2019, un total de 1.848.239 persones, el que significa un 5% menys que en el mateix període de 2018. Només han experimentat majors pèrdues -sempre en termes percentuals- els aeròdroms d'Osca Pirineus, que han perdut un 25,2% dels seus passatgers; Vigo, amb un 9,3% menys; Fuerteventura, amb un descens del 8,5%; i Saragossa, amb un 8,8%. En total, a la xarxa d'Aena hi ha vuit aeoports que han perdut passatgers aquest any respecte al 2018, inclòs el de Girona, mentre que tota la resta han sumat passatgers. El que més ha crescut és el de Burgos, amb un 63,5% més de viatgers, tot i que cal tenir en compte que es tracta d'un aeròdrom de dimensions molt reduïdes i que, malgrat aquest espectacular increment, de moment només ha transportat 14.946 passatgers.

En comparació amb els anys precedents, aquest 2019 ha estat més fluix per a l'aeroport de Girona. Ha encadenat diversos mesos perdent passatgers respecte a l'any anterior i no és segur que pugui superar els dos milions de passatgers, xifra que sí que havia assolit en anys anteriors. A l'espera de conèixer les dades de novembre i desembre -que generalment es troben entre les més baixes de l'any, malgrat que durant les vacances de Nadal hi sol haver un repunt-, si s'obtinguessin els mateixos resultats que l'any passat -uns 75.600 viatgers en el conjunt dels dos mesos- no s'assolirien els dos milions de passatgers, malgrat que la xifra es quedaria molt a prop. L'any passat van passar per les instal·lacions de Vilobí un total de 2.020.138 passatgers, fet que significa un 3,8% més que durant el 2017.

Si a finals d'any es confirma aquest descens en el nombre de passatgers, doncs, es trencarà la dinàmica positiva dels dos últims anys, ja que el 2017 es va tancar amb un increment del 16,9% respecte a 2016. Abans d'això, tanmateix, l'aeroport gironí havia encadenat vuit anys seguits de pèrdues de viatgers, conseqüència en bona part de la reducció de rutes per part de Ryanar. De fet, la companyia irlandesa es troba en plenes negociacions amb els treballadors per tancar la base que té a Girona a partir del proper mes de gener.

En canvi, a hores d'ara, els aeroports de l'Estat que més han incrementat enguany el seu nombre de passatgers són Burgos (63,5%), Badajoz (49,1%), Albacete (42,5%) i Ceuta (41,3%). En tots els casos, tanmateix, es tracta d'instal·lacions molt petites i amb un volum global de passatgers molt més baix que el de Girona: el que registra un major nombre de viatgers, que és el de Badajoz, no arriba als 61.000 usuaris.

Pel que fa als dos grans aeroports de l'Estat -els d'Adolfo Suárez-Barajas i el del Prat-, tots dos segueixen creixent. El que més ho fa és el de Marid, amb un creixement del 6,8% respecte als primers deu mesos de l'any passat; mentre que el de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas ha augmentat un 4,9%. Pel que fa a Reus, va tancar el mes d'octubre amb un 1,7% més de viatgers.