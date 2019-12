Més de la meitat dels visitants del Tot Nuvis tenen menys de 30 anys

Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, va explicar a la cloenda que, segons les enquestes dirigides als visitants, «al 2018 vam veure que un 63% de visitants tenien més de 30 anys», però aquest any «veiem que el 55% tenen menys de 30 anys i el 70% no tenen fills». La directora de Fira de Girona va afegir que «la majoria de les parelles que han vingut són per preparar el seu primer casament (85% dels enquestats al Tot Nuvis) i el planifiquen amb un any d'antelació». Cunyat, amb dades en mà, va afegir que les parelles «busquen més experiències i espectacles als casaments, volen un valor afegit lligat en les noves tendències, com food trucks per acompanyar el final de festa».