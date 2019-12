Reconeixement a la promoció de la salut

L'olotina Dolors Juvinyà va rebre divendres la distinció del Govern de la Generalitat en reconeixement a la seva trajectòria en l'àmbit de la infermeria i la formació

a reconeguda trajectòria professional en l'àmbit de la infermeria, la formació, la recerca i la promoció de la catedràtica Dolors Juvinyà va ser premiada divendres amb la Medalla Josep Trueta, una distinció que atorga la Generalitat cada any a professionals i entitats destacades de l'àmbit de la Salut. Un reconeixement que va agafar totalment per «sorpresa» a Juvinyà, tal com recorda. «No m'ho esperava, ja que últimament estic posant el focus en la promoció de la salut i es pot dir que vaig a contracorrent de la tasca de la majoria de professionals de l'àmbit sanitari premiats», explica Juvinyà en referència a la càtedra que està dirigint.

El que tampoc s'esperava la catedràtica garrotxina és que seria una de les persones escollides, juntament amb el president del patronat de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver (Barcelona), Pere Benito, per fer un discurs d'agraïment en nom de tots els premiats –divuit professionals i cinc entitats de Catalunya. Dolors Juvinyà desconeix el motiu d'aquesta «distinció» però en fa una lectura «molt positiva» i ho atribueix, possiblement, al fet de la «normalització» de les tasques de professionals que van més enllà de la Medicina i, a més, a la «paritat» en un món en el qual «és cert que cada vegada hi ha més igualtat en dones i homes exercint professions en l'àmbit de la salut» però també cal tenir present que molts «alts càrrecs» els continuen ocupant homes. Tot i així, Juvinyà és optimista i és que les dades corroboren els fets. Segons explica, actualment ja hi ha més dones que homes que estudien Medicina a Girona i a la carrera d'Infermeria, un 20% dels estudiants són homes.

En referència a la paritat de gènere, Dolors Juvinyà té el mèrit de ser considerada la primera dona infermera catedràtica de Catalunya, un aspecte que valora amb «humilitat» i confirma que «decisions preses a la vida tenen una contribució», descriu Juvinyà.



Trajectòria extensa

La trajectòria de la catedràtica garrotxina en el món sanitari és molt extensa i multidisciplinària. A més d'aquesta distinció «pionera» a Catalunya, és doctora en Pedagogia, llicenciada en Filosofia i Lletres (Psicologia) i diplomada en Infermeria i Psiquiatria. «Un cop vaig finalitzar els estudis d'Infermeria, trobava a faltar un buit en l'àmbit de la salut mental, és per això que em vaig especialitzar en Psiquiatria» i també assegura haver-se llicenciat en Psicologia per aprofundir en la vessant més «social» i en l'atenció més «personalitzada» dels pacients i així conèixer millor les seves necessitats. Juvinyà va treballar en l'àmbit assistencial durant uns anys fins que el 1975 va entrar en contacte amb l'àmbit docent i va treballar a l'antiga Escola d'Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS) de la Diputació de Girona, just abans de l'entrada en vigor dels nous estudis d'Infermeria a la Universitat. Va viure en primera persona la transformació del pla d'estudis d'ATS a la diplomatura –un «pas significatiu»– i dues dècades més tard a grau. «Cada canvi que s'ha produït ha sigut per anar normalitzant el sector de la Infermeria fins al punt d'atribuir-li els estudis universitaris exigibles».

Entre 1994 i 1996 va ser directora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Girona i des del 2008 dirigeix la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, creada amb el suport de Dipsalut. Aquesta tasca la combina amb la docència al Grau d'Infermeria i al Màster en Promoció de la Salut.

Respecte al futur dels estudis en Infermeria, Juvinyà es mostra «optimista», ja que cada vegada hi ha més demanda d'estudiants però, en contra, les instal·lacions són «limitades». «És cert que fan falta millores però considero que la millor ubicació de la Facultat és l'actual, ja que està ubicada en un punt neutral de la ciutat i no trobo que sigui necessari el trasllat a prop de cap hospital». També considera que les sortides de la carrera cada cop són més «diverses» en molts àmbits de la salut, no només assistencial.



Valoració dels premiats

Dolors Juvinyà assegura que tots els premiats d'enguany –entre els quals hi ha el cardiòleg gironí Rafael Masià– gaudeixen d'una «trajectòria important» que s'ha de «valorar». D'entrada ressalta, de nou, la paritat de gènere, perquè el nombre d'homes i de dones que rebran la Medalla Josep Trueta és «equitatiu». També destaca que, a part de metges i metgesses, hi ha un total de tres infermeres premiades. Finalment, valora que per primera vegada es premiï algú vinculat a l'àmbit del Treball Social. «Aquesta distinció arriba en un moment oportú, perquè la nova perspectiva del món de la Salut està englobant més sectors i no es limita a aquells estrictament sanitaris».