Ronda Gi, un model únic que no es pot exportar

Mobilitat. Els habitants del Bages fa temps que reclamen que s'apliqui al peatge de la C-16 un sistema similar al Ronda Gi, l'exitós adhesiu que permet entrar i sortir en vint quilòmetres de l'AP-7 sense parar ni pagar. La Generalitat, tanmateix, s'hi nega i afirma que el cas de Girona és especial i no es pot traslladar enlloc més.

a popular Ronda Gi -el sistema d'adhesius que permet als usuaris de l'AP-7 entrar i sortir entre els peatges de Fornells de la Selva i Vilademuls de forma gratuïta i sense haver d'aturar-se- ha resultat tot un èxit entre els veïns de Girona i rodalies. Tant, que altres zones de Catalunya també han demanat que s'apliquin sistemes similars per tal de facilitar la mobilitat dels seus habitants. Un dels territoris que més intensament ho ha demanat ha estat la comarca del Bages, que des de fa temps reclama un sistema similar per al peatge de la C-16 -una ronda de circumval·lació que voreja Manresa i que, igual que en el cas gironí, pretén absorbir el trànsit de la capital. En el seu cas, els usuaris poden gaudir d'un descompte del 45% de dilluns a divendres no festius, però tenen com a condició sine qua non tenir teletac. Per això, demanen que també s'apliqui un sistema d'adhesius. Ara, en una resposta del Govern al diputat d'En Comú Podem David Cid, la Generalitat deixa clar que el sistema de Ronda Gi és un cas excepcional i que no només no es pot aplicar en altres vies de pagament, sinó que tampoc es pot replicar dins de la mateixa AP-7. El motiu: que la Ronda Gi no és un sistema de pagament, sinó que permet passar per un punt concret gratuït específic. Per tant, no és comparable amb altres zones on els usuaris poden tenir descomptes, però han de pagar igualment.

El tram de vint quilòmetres de l'AP-7 que envolta la ciutat de Girona, des de Fornells fins a Vilademuls, i que inclou també les sortides de Girona Sud, Girona Oest i Girona Nord, és gratuït per a qualsevol usuari, amb l'objectiu de descongestionar el trànsit (i molt especialment el de vehicles privats) del centre de la ciutat i altres carreteres com l'N-II o la variant de Sant Daniel. Per tal de facilitar la circulació, l'any 2017 Autopistas, amb la col·laboració de les administracions locals, va distribuir gratuïtament adhesius que permeten als vehicles que els llueixen entrar i sortir lliurement d'aquests vint quilòmetres d'autopista sense haver d'aturar-se ni agafar tiquet. La mesura va resultar tot un èxit, ja que els adhesius es van esgotar en poques hores i fins i tot se'n van haver de fer més.

Des de Manresa fa temps que es reclama un sistema similar per a la seva C-16, que també vol absorbir el trànsit de la capital, però que en lloc de ser gratuït com en el cas gironí ofereix només descomptes. Per això, en aquesta resposta, la Generalitat deixa clar que el sistema de Ronda Gi és un cas únic i irrepetible. «En cap cas és compatible i interoperable en altres barreres, per no ser [...] un sistema de pagament sinó d'acreditació de pas per a la verificació de la gratuïtat d'un punt concret i específic», assenyala el govern català en la seva resposta. Tot i això, també puntualitza que malgrat aquest recorregut de l'AP-7 és «gratuït» -així, sí, entre cometes-, en realitat ho és de «forma impròpia», ja que el seu cost es va traslladar a totes les barreres de l'autopista AP-7, repercutint-lo en el peatge general que paguen tots els usuaris, utilitzin o no aquesta circumval·lació, que en el seu moment va suposar un increment lineal i general en totes les barreres de peatge del 7,52%.

Per tant, la Generalitat considera que el sistema de Ronda Gi «no és tècnicament traslladable» a cap altra carretera de Catalunya, almenys de moment. En el cas concret de la C-16, defensa que el sistema del telecat «és el més adequat tècnicament», especialment tenint en compte que l'autopista C-16 és la que via que en el conjunt de l'Estat té el percentatge més alt d'ús de sistema de pagament telemàtic: la mitjana es troba en un 61%, mentre que en el cas dels vehicles pesats arriba fins a un 98%.

A més, defensa que aquesta mesura, a banda de respondre a una «millor gestió intel·ligent de la mobilitat», comporta una homologació amb el conjunt de descomptes que s'ofereixen en les autopistes de peatge titularitat de la Generalitat.