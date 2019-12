La Costa Brava es promociona per primer cop al Japó i a Corea del Sud

L'oferta turística d'alta gamma i qualitat de la Costa Brava i el Pirineu de Girona es promociona per primera vegada al Japó i Corea del Sud. El viatge promocional s'ha dut a terme juntament amb les marques Catalunya i Barcelona. Cent setanta agents de viatges i operadors turístics es van interessar per l'oferta cultural, enogastronòmica i d'activitats a la naturalesa de les destinacions catalanes i, més especialment, pels museus del triangle dalinià, els pobles medievals i mediterranis, i l'oferta gastronòmica d'alt nivell, i també per les compres i el golf.

Del 25 al 28 de novembre, el Club Unique Premium del Patronat de Turisme va participar al roadshow de luxe Catalonia-Barcelona meet Japan and South Corea, impulsat per l'Agència Catalana de Turisme i per Turisme de Barcelona. L'objectiu era promocionar l'oferta turística de productes i serveis d'alta gamma i luxe entre cent setanta agents de viatges i operadors turístics d'agències especialitzades en viatges de luxe i a la mida d'ambdós països asiàtics com són Miki Tours, JTB, HIS, Hanliu, Hana Tour, Mode Tours, Interpark Tours i TideSquare, entre d'altres.

L'acció consistia en un cicle de tallers o workshops a les ciutats japoneses de Tòquio i Osaka, i de Seül, a Corea del Sud, en la qual prenien part tretze empreses i entitats de Barcelona, a més del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en representació de l'oferta global i les empreses de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

El 25 de novembre va tenir lloc el workshop a Tòquio, en què van participar una setantena d'agents de viatges. L'endemà, el 26, es va fer una visita a l'agència Rakuten Travel i hi va haver una trobada posterior amb deu agències de viatges VIP de la capital. Posteriorment, el 27 de novembre, va tenir lloc el workshop a Osaka, dirigit a una quarantena d'agents de viatges. El 28 de novembre va organitzar-se la mateixa acció comercial a Seül, capital de Corea del Sud, dirigida a una seixantena de professionals. Finalment, el 29 de novembre es va celebrar una sessió monogràfica de treball amb l'operadora Tide Square.

Dins l'oferta de la Costa Brava i el Pirineu de Girona que es va donar a conèixer a les agències asiàtiques, hi havia establiments de quatre i cinc estrelles, activitats i experiències exclusives i serveis complementaris.

El 57% dels turistes japonesos i el 49% dels turistes coreans visiten les destinacions catalanes mitjançant un paquet turístic organitzat per majoristes dels seus països amb oficines a Barcelona i Madrid. Actualment els turistes japonesos que visiten la demarcació ho fan en excursions d'un sol dia i els dos principals motius d'interès que mostren són les visites culturals als museus del triangle dalinià i a pobles medievals, així com l'oferta gastronòmica d'alt nivell, que aporta un gran valor al viatge.