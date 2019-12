Situació «crítica» a l'atenció primària del Ripollès per falta de pediatres

Acord entre l'hospital d'Olot i el de Campdevànol per front a la falta de pediatres al Ripollès. En una roda de premsa aquesta tarda, el gerent del centre, Joan Grané, ha explicat que des de fa dues setmanes la situació que viu l'atenció primària de la comarca és "crítica" perquè només tenen un facultatiu i mig.

El problema va començar el mes de gener passat quan un dels tres metges que tenien va agafar la baixa i es van quedar amb dos pediatres (en tenen un altre a mitja jornada).

"Quan hi va haver la primera baixa ja vam convocar la plaça però només s'hi va presentar una persona i no va acceptar la feina. Durant tot aquest temps, hem visitat centres de formació com el de la Vall d'Hebron però hi ha una falta generalitzada de pediatres, no només passa aquí", afirma.

Per parar el cop, van decidir concentrar l'atenció pediàtrica als centres d'atenció primària de la comarca on les infermeres pediàtriques feien un "triatge" per evitar col·lapsar el servei. Veient que la mesura no seria suficient, vam començar les converses amb l'hospital d'Olot. La previsió és que el servei compartit, que inclourà les tres àrees bàsiques de la comarca, es posi en marxa a partir del 15 de desembre.

Grané alerta, però, que la falta de metges en altres àrees és també alarmant a molts llocs. "Ara parlem de pediatres però no seran els únics", afegeix.

El ple de Ripoll ja va reclamar la setmana passada a Salut a través d'una moció "mesures urgents" per resoldre la "precarietat" dels serveis sanitaris". Entre ells, la manca de facultatius a pediatria.