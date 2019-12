Novembre sense morts d'accident de trànsit, una situació inèdita en cinc anys

El novembre ha acabat com l'únic mes del 2019 sense cap víctima mortal d'accident de trànsit a la província de Girona. Tot i que la dada pot semblar optimista, des de principis d'any han mort 32 persones en vies urbanes i interurbanes de les comarques gironines.

D'aquestes, 15 pertanyen al que s'anomena col·lectius vulnerables. En concret, han mort cinc persones atropellades i tres ciclistes han perdut la vida mentre circulaven per les vies de Girona. Com a grup més destacat de víctimes mortals hi ha el dels motoristes, que han perdut set persones en accidents de trànsit.

El sinistre viari mortal més recent de les comarques de Girona data del 27 d'octubre a la GI-533 a Aiguaviva. Un conductor begut va bolcar el seu cotxe i va morir el copilot. Va acabar detingut i finalment el jutge el va deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars com ara la retirada del passaport, la prohibició de conduir durant sis mesos i l'obligació de comparèixer cada quinze dies al jutjat.

Segon mes a zero

Per trobar un altre mes sense cap difunt a les carreteres i carrers de la demarcació cal anar fins al febrer de l'any 2014. Aquesta dada s'extreu de les fetes públiques per part del Servei Català de Trànsit (SCT), que van del 2012 al 2019 i les recopilades per Diari de Girona. Amb aquests elements es conclou que el novembre d'enguany és el segon mes amb zero víctimes mortals dels últims vuit anys a la demarcació.

Amb el balanç del novembre, i si el mes de desembre no es converteix en un mes molt negre, les comarques de Girona podrien tancar un 2019 amb menys sinistralitat que l'any anterior. L'any 2018 es va acabar amb 45 persones mortes d'accident de trànsit i enguany -fins a novembre- la xifra s'ha elevat fins a 32 difunts.



Octubre molt negre

Dels onze mesos ja finalitzats de 2019, el mes d'octubre ha estat el més negre. El desè mes de l'any va deixar un tràgic balanç amb sis morts a les vies urbanes i interurbanes de la demarcació. Les baixes es van donar en cinc accidents de trànsit.

Un d'aquests va ser molt espectacular i es va cobrar la vida d'una dona i poques hores després la del mateix xofer imprudent i causant de l'accident mortal. El sinistre va ser l'1 d'octubre a la C-31 al seu pas per Torroella de Fluvià.

Un Mercedes va estar circulant de forma temerària durant diversos quilòmetres i, en un d'aquests punts, hi havia una cotxe camuflat dels Mossos de Trànsit. Ràpidament en veure les imprudències del vehicle els agents de Trànsit van iniciar una persecució.

Al cap d'uns quilòmetres de seguiment, el vehicle va aconseguir fugir i, poc després, els Mossos se'l van trobar encastat frontalment contra un altre cotxe. A causa del xoc, va morir la conductora del vehicle que circulava correctament. El xofer del vehicle imprudent va resultar ferit crític i l'endemà va morir a l'hospital.



Reducció de morts a Catalunya

En el conjunt de Catalunya des de l'1 de gener fins al 30 de novembre 163 persones han mort en 150 accidents de trànsit a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. El nombre de víctimes mortals representa una reducció del 10,4% respecte a l'any passat. Pel que fa a l'edat de les víctimes mortals, destaca l'augment d'un 50% de morts dins la franja de 65 a 74 anys respecte al mateix període de l'any passat.

Quant als dies de la setmana, un 52% de les víctimes mortals han mort durant els caps de setmana o els festius. De les 163 persones mortes aquest any, un 39% són víctimes de col·lectius vulnerables: 45 motoristes, nou ciclistes i 10 vianants. Fins aquest novembre, els motoristes morts superen els de l'any passat (41).