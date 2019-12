Olot deixa de fer les fires Orígens i de l'embotit, l'Olotx2 i el festival Veus

La fira Orígens, la fira de l'Embotit, l'Olot per dos i el festival Veus no tindran lloc en el 2020. Ho va anunciar ahir el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda (Juntspercat). Vayreda va explicar que amb l'eliminació dels quatre esdeveniments estalviaran 200.000 euros i contribuiran a la reducció del 30% de la partida de Promoció Econòmica respecte a la proposta presentada el 29 d''octubre i impedida per la pressió popular feta en el ple d'aprovació de les ordenances fiscals i del pressupost.

El regidor de Promoció Econòmica va explicar que l'Ajuntament intentarà recuperar alguns dels esdeveniments eliminats el 2021. Va avisar que no els podran recuperar tots i que si en recuperen alguns serà gràcies als ajuts de les administracions superiors i a l'aprovació d'uns pressupostos de la Generalitat en el 2020.

Les fires Orígens i de l'Embotit estan dedicades a la gastronomia i la producció artesanal d'aliments. L'Olot per dos és una promoció turística i el festival Veus està dedicat al cant Coral.

El 29 d'octubre, l'Ajuntament no va poder aprovar unes ordenances amb un augment del 14% de l'IBI i d'un 14,8% de la taxa d'escombraries. Si bé, va aconseguir aprovar les ordenances el 4 de novembre, amb un augment del 4% de l'IBI i un 4,8% de la taxa d'escombraries, la reducció de 10 punts percentuals de l'IBI obliga l'Ajuntament a fer retallades en la proposta de pressupostos per al 2020 que preveu presentar aquest mes.

Sobre els pressupostos, ahir, Vayreda va concretar que pujaran les partides de Serveis Socials i Educació i la d'Ocupació es mantindrà. Pel que fa a la resta de reduccions, segons Vayreda, impactaran en l'àrea de Cultura. A més, Vayreda va apuntar que continuaran la política de compra de finques per a la millora del Nucli Antic. Vayreda va explicar que si bé han començat a fer proves de recollida controlada al barri de Pequin, la reducció de 10 punts percentuals de la taxa d'escombraries fa que l'Ajuntament ja hagi desistit de la compra d'un nou model de contenidors. Vayreda va donar per segur que el 2020, Olot no seguirà el pla de gestió i recollida de residus que sí implantaran la major part de municipis de la Garrotxa.