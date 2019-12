La policia troba 821 plantes de marihuana a Figueres

Un home de 43 anys de nacionalitat espanyola i veí de Figueres vaser detingut en aquest municipi en el marc d'una operació policial de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana contra el tràfic de marihuana. En el transcurs d'aquesta acció es van comissar 821 exemplars d'aquest estupefaent en dues plantacions interiors a domicilis del barri figuerenc del Culubret.

És el resultat d'un dels dispositius policials conjunts que els dos cossos fan periòdicament a la capital de l'Alt Empordà. També hi participa la companyia Endesa, atès que es busquen defraudacions de fluid elèctric que, sovint, van associades a plantacions interiors de marihuana i altres il·lícits, segons apunten els Mossos. L'operació va tenir lloc el 27 de novembre.

Cap a les cinc de la tarda, després d'obtenir l'autorització judicial pertinent, els agents van escorcollar un domicili al carrer Ramon Reig on, després d'identificar el seu inquilí, hi van trobar 425 plantes de marihuana.

L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que es va comprovar que l'habitatge tenia la instal·lació elèctrica connectada fraudulentament, afirma la policia.

A la mateixa hora es va fer una segona entrada en un altre domicili, en aquest cas del carrer Joaquín Sorolla. No hi havia ningú a dins, però els agents hi van trobar 396 plantes de marihuana.

Finalment, els Mossos van informar que el detingut tenia antecedents i que va passar el dia 28 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció de Figueres, que en va decretar llibertat amb càrrecs.