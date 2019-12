Territori proposa una rotonda a Llambilles per resoldre el semàfor de la C-65

Llambilles obre un període d'informació per donar a conèixer el projecte de construcció d'una rotonda a l'entrada del poble, venint de Quart, per "minimitzar" l'efecte del semàfor a la C-65 i millorar-ne els accessos. És una proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, que n'assumiria el cost d'uns 2 milions d'euros (MEUR), davant la reclamació del territori per les llargues cues que es fan en aquest punt en hores punta i en moments de l'any com ara a l'estiu. Aquesta carretera és la que connecta Girona amb Sant Feliu de Guíxols i altres destinacions de la Costa Brava.

El projecte preveu que l'actual semàfor només es pugui activar amb el polsador per a vianants mentre que la futura rotonda facilitaria accedir al centre del poble alhora que també tindria un vial en direcció a Fornells de la Selva. La seguretat és un altre dels objectius. Segons admet l'alcalde, actualment hi ha conductors que no respecten el semàfor que coincideix també amb un encreuament.

La principal problemàtica de la C-65 al seu pas per Llambilles és l'elevat trànsit que hi passa. Segons els darrers estudis, la via té una mitjana diària de 25.000 vehicles. "Això és moltíssim per una carretera com la que hi ha", es queixa l'alcalde, que recorda que des de fa anys que els diferents pobles dels voltants reclamen un nou traçat per a la futura variant desdoblada. "Aquesta seria la solució definitiva però com que ara mateix és impossible posar-hi data, s'ha plantejat l'opció de la rotonda", afegeix Vidal. Fa uns anys, la Generalitat ja va descartar construir una variant que passés també per Quart, Cassà de la Selva i Fornells de la Selva.

"Màxima transparència i informació"

Fins al mes de gener, l'Ajuntament vol obrir un període d'informació i discussió sobre el projecte. Ahir dilluns es va explicar públicament amb la participació d'un representant de Territori i Sostenibilitat que va donar a conèixer els detalls. "Volem que hi hagi màxima transparència i que els veïns tinguin tota la informació", assegura el batlle, que afegeix que la consulta que es farà l'any vinent serà vinculant. I afegeix que "aquest no té perquè ser el projecte definitiu" perquè es vol obrir un període de discussió. El projecte actual comporta l'expropiació de terrenys a uns sis veïns. Si finalment es dona llum verda, la rotonda podria ser una realitat a finals del 2023.

Les llargues cues que es fan a aquest punt de la C-65 són un calvari per als veïns de la zona. En Sergi , que viu a Cassà de la Selva, explica que en les hores punta pot trigar mitja hora o més per fer un trajecte que en una situació de trànsit fluid podria fer amb deu minuts. I explica que veuria bé la construcció d'una rotonda per buscar-hi una solució.

Una altra veïna que assegura que porta anys patint les cues és la Mercè. Ara que viu a Campllong ja no li afecta tant però recorda que quan havia de portar les filles a l'escola a Girona des de Cassà de la Selva aquest era un punt negra on sempre quedava aturada. "Ara si puc, m'estalvio passar per aquí", conclou.