Trauran els xiprers i avets del cementiri de les Planes perquè fan massa ombra

El cementiri de les Planes, presidit per imposants xiprers. X.V.

Els xiprers, els avets, els boixos i la vegetació en general que hi ha a la part antiga del cementiri de les Planes desapareixeran quan l'Ajuntament dugui a terme les obres de remodelació del recinte. La previsió és que la remodelació del cementiri es faci l'any vinent i tingui un cost aproximat de 40.000 euros.

Segons ha explicat l'alcalde, Eduard Llorà, ara hi ha uns vuit xiprers que cada vegada són més alts. Es tracta d'uns arbres que poden arribar als 20 metres d'altura, i els que hi ha al cementiri de les Planes s'hi acosten. Segons fonts de l'Ajuntament, el problema de ser tan alts és que poden caure damunt dels murs. Fa poc van haver de tallar dos xiprers en mal estat pel perill d'una caiguda.

També hi ha almenys dos avets de grans dimensions que escampen les arrels i arrenquen el paviment de pedra. Els boixos ocupen la part central del cementiri i voregen espais enjardinats. Fa poc van patir els efectes de la plaga de l'eruga del boix però ahir, amb excepcions, eren verds i tenien bon aspecte.

De tota manera, l'alcalde ha considerat que l'espessa vegetació que hi ha ara a la part vella del fossar provoca floridura als murs i obliga a pintar-los constantment. «El problema és que les ombres provoquen humitat», valora. A més, segons ell, tanta vegetació impedeix l'accés als nínxols i fa que els veïns prefereixin posar els difunts a la part nova del cementiri. Es tracta d'una part més àmplia amb molta més llum.

Per tal de crear el nou ambient del cementiri, segons Llorà, l'Ajuntament, fa pocs dies, va fer una trobada amb veïns i el paisatgista Jordi Colomer. A la trobada, els veïns van voler expressar la seva opinió. Hi ha gent que està a favor de canviar l'aspecte del cementiri i d'altra que hi està en contra. A les xarxes socials, han aparegut opinions contràries a l'eliminació de la vegetació del cementiri.

Segons Llorà, la reforma integral canviarà l'aspecte atapeït actual. Hi haurà arbres de floració d'1,5 metres, gespa i camins per accedir de manera fàcil als nínxols.