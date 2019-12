El 17,2% dels gironins que van aconseguir sortir de la pobresa tornen a necessitar ajuda de la Creu Roja

La Creu Roja de Girona alerta que el 17,2% de les persones que atenia i van aconseguir sortir de la pobresa, hi han tornat a caure i a necessitar ajuda. Després d'analitzar la situació, l'entitat humanitària avisa que, en una perspectiva de dos anys, per cada onze ciutadans que consoliden la seva recuperació n'hi ha disset que recauen, un fet que referma una diagnosi compartida per les organitzacions socials que treballen amb els col·lectius desfavorits: «la recuperació econòmica no ha arribat encara als sectors més vulnerables de la societat».

Aquesta és una de les conclusions del 12è estudi de l'observatori de la Creu Roja a Girona, titulat amb un descriptiu «Pobresa intermitent i fragilitat social», perquè aquest és, justament, el panorama mostrat per un informe que es basa en 197 enquestes a usuaris de l'entitat durant el 2018. Llavors, van atendre 23.048 gironins «en situació d'extrema vulnerabilitat» que, sobretot, van rebre menjar, material escolar i ajudes econòmiques.

L'observatori lamenta que «malgrat els resultats esperançadors» que es van aconseguir l'any anterior, s'ha comprovat que les persones que havien pogut sortir de la pobresa pateixen una situació «extremadament fràgil». Tot i que la Creu Roja deixa clar que la dinàmica és generalitzada, també remarca que les dificultats són especialment greus per a la franja d'edat que va dels 30 als 49 anys i que registra el percentatge més alt de cronificació de la pobresa (65,7%), però també per a les dones. De tots els col·lectius desfavorits que depenen de les ajudes, el que ho té més difícil per recuperar-se és el de les famílies monoparentals amb una dona al capdavant. «El 72% es troba en una situació de pobresa crònica i només el 8% es recupera en els darrers dos anys», informa l'organització; que també especifica que, respecte de les persones entre 30 i 49 anys, tan sols el 8,5% ha aconseguit refer-se durant aquest temps.



En la pobresa, tot i treballar

La precarietat laboral es manté com un altre factor recurrent, denunciat repetidament pel tercer sector social, que impedeix sortir de la pobresa. L'informe remarca que el 70% de les famílies que consoliden la seva recuperació econòmica tenen feina, però, al mateix temps, el 42% de la gent que es veuen obligades a tornar a recórrer a la Creu Roja treballen amb contractes insuficients per fer-se càrrec de totes les necessitats bàsiques. Aquest mateix percentatge de les famílies que atén cobren menys de 600 euros al mes i l'índex puja fins al 55% entre el col·lectiu més cronifica, que necessita, sobretot, ajudes per comprar menjar.

El pagament de la renda garantida de ciutadania (RGC) ha incidit positivament en els usuaris dels programes socials de la Creu Roja a Girona, en el sentit que la reben més persones que quan es va fer l'observatori anterior i, per això, un 16,7% ha deixat de necessitar la seva ajuda. Ara bé, l'entitat constata que la prestació és insuficient i molt complexa de demanar, tal com demostra que el 32,6% dels enquestats demanen assessorament per accedir-hi. Pel que fa a la insuficiència de la RGC, l'organització assenyala que més del 83% de les persones que la reben encara no poden cobrir totes les necessitats bàsiques de la llar. Per deixar clar que amb la prestació no n'hi ha prou, la Creu Roja contrasta els 646 euros de mitjana de la prestació amb els 660 de la mitjana de despeses d'una casa.

Aquest matí, la responsable de l'Observatori, Pilar Millan, i el coordinador provincial de la Creu Roja a Girona, Jordi Martori, han presentat les dades, tot incidint en la necessitat de trencar amb la fragilitat i la intermitència de la pobresa