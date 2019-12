Alerta per temporal de vent i pluja amb registres que poden deixar 100 litres

Les comarques de Girona estaran immerses avui en un canvi brusc de temps. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la província pateixi una situació de temporal en què els protagonistes seran el vent i la pluja. Afectarà amb més intensitat el litoral.

Les precipitacions seran abundants en algunes zones. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta d'emergències per inundacions (Inuncat) ja que està previst que es puguin acumular durant tot el dia 100 litres per metre quadrat.

El pla d'emergències també està en fase d'alerta per la previsió de fort onatge que afectarà a tota la façana marítima. Les onades podran superar els quatre metres i arribar fins als sis. La situació serà de mar brava per llevantada.



Augment del cabal dels rius

Arran de les fortes pluges, es poden produir augments sobtats del cabal dels rius durant la matinada de dijous. La situació pot produir problemes en rius i rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) assegura que les conques més afectades seran la de la Tordera, el Baix Ter, l'Onyar, Fluvià i la Muga. A la situació de mala mar i pluges caldrà sumar-hi també les fortes ventades. Les ratxes més intenses seran a la zona del litoral. Els cops de vent de component est podrien superar els 72 quilòmetres per hora.

Ahir ja es va començar a notar l'entrada al canvi de temps i el vent es va fer sentir en molts punts de la província. A Portbou es van superar els 87 quilòmetres per hora. El moviment marítim ja va deixar onades d'altura. La boia del cap de Begur va registrar una onada de 4,84 metres d'altura pels volts de les deu del matí. Està previst que avui aquest moviment marítim sigui molt més alterat.



Precaució al litoral

Davant la situació de temporal, Protecció Civil recomana mantenir-se informat, no fer desplaçaments innecessaris a les zones afectades, extremar les precaucions entorn de rius i rieres i zones marítimes, així com evitar passar per zones inundables.

El canvi de temps ahir ja va anar acompanyat d'una reculada de les temperatures. Les màximes i les mínimes es van quedar força curtes i, per exemple, a Sant Pere Pescador es va registrar una mínima de -0,2 graus o a Girona, de -2. Això va comportar glaçades a primera hora del matí.

Durant el dia l'ambient també va ser fred, les màximes van rondar entre els 8 i 13 graus en punts de l'interior de la demarcació de Girona. Alguns dels punts de la geografia que van registrar la màxima més elevada van ser Espolla (13,7ºC) i Cabanes (12,2ºc).

La previsió meteorològica apunta que aquesta situació de canvi brusc de temps anirà de baixa al llarg del matí de dijous. Està previst que entre dijous i divendres la situació sigui de més bonança, amb sol i intervals de núvols i que el mercuri pugi.