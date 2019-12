Besalú presenta projectes per valor de 710.498 euros al PUOSC

L'Ajuntament de Besalú ha presentat projectes per valor de 710.498 euros a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Els projectes han estat presentats en dues línies diferents. A la primera destinada a cooperar en el finançament de les obres i serveis de competència municipal han presentat la millora de serveis del carrer del Pont Vell, valorada en 139.000 euros; l'ampliació de la xarxa de clavegueram en alta, valorada en 371.741 euros, i les millores a la resclosa de can Surós, valorades en 119.018 euros.

A la segona línia, han presentat la ubicació d'un ascensor al barri de Camps valorat en 47.450 euros i el canvi de les parades dels autobusos de línia.

La regidora d'Hisenda, Fina Surina (JuntsxCat), ha explicat que la millora de serveis del carrer del Pont Vell servirà per canviar les conduccions d'aigua que són molt antigues. L'actuació preveu mantenir l'actual paviment. Ha assenyalat que l'ampliació del clavegueram en alta és a la zona del pavelló poliesportiu. Pel que fa a l'últim projecte de la línia de cooperació, és el de la supressió de ­barreres arquitectòniques a la resclosa de can Surós.