Envien a presó el jove que va robar a una dona de 91 anys a Sant Jordi Desvalls

El jutge ha enviat a presó un jove de 19 anys, de nacionalitat marroquina i amb domicili a Salt, per entrar a robar en una casa de Sant Jordi Desvalls i agredir una dona de 91 anys. Els Mossos van detenir el noi, que va arribar a acumular set antecedents quan era menor d'edat, diumenge després d'iniciar una investigació per localitzar l'autor del robatori i l'agressió que va tenir lloc el 25 de novembre. Cap a quarts de vuit del vespre, el lladre va entrar per la finestra del domicili de la dona, la va colpejar i la va fer caure a terra. Un cop dins, va regirar les estances, es va endur un botí de diners i joies i va fugir. La víctima va ser traslladada al Trueta amb contusions a la cara.