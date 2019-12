El Govern adjudica el projecte de carril bici entre Olot i Santa Pau

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte d'unió amb carril bici entre Olot i el terme de Santa Pau a l'enginyeria Auding Intraesa per valor de 37.000 euros. Segons va explicar l'alcalde Pep Companys a l'últim ple, la previsió és que el projecte estigui acabat en el termini de sis mesos. L'alcalde va considerar que fets els tràmits per l'adjudicació, les obres del carril bici podrien començar el 2021.

El carril bici entre Olot i el terme de Santa Pau és una part transcendental de la ruta que ajuntarà Olot i el nucli de Santa Pau amb bicicleta sense haver de passar per la carretera GI-524 entre Olot i Banyoles.

El carril bici que projecten surt de la zona del Triai i acaba al barri de ca la Guapa, al terme de Santa Pau. A ca la Guapa, enllaçarà amb el carril bici quasi acabat que va del barri de ca la Guapa fins a l'aparcament del volcà de Santa Margarida. De l'aparcament continuarà pel camí de les Fages, que acaba al nucli urbà de Santa Pau.

Pel terme d'Olot, el carril bici seguirà la zona del Triai. En aquesta part està previst que tingui ramificacions que permetin fer rutes a peu i amb bicicleta fins a la Moixina. A la part situada entre ca la Guapa i l'aparcament de Santa Margarida, hi ha els accessos al bosc de la Fageda d'en Jordà i camins que condueixen fins a les grederes del volcà Croscat.

El camí de les Fages passa per la vora del volcà Rocanegra, menys conegut però considerat d'interès natural i paisatgístic.

La intenció és que el carril bici suposi un valor afegit a la zona amb més atracció de turisme de natura de la Garrotxa.

L'adjudicació ha arribat poc abans de la declaració de final d'obres del tram del carril bici que uneix ca la Guapa amb l'aparcament del volcà de Santa Margarida. Segons ha explicat l'alcalde, la visita de final d'obra tindrà lloc el 16 de desembre.

Tot i que la declaració definitiva no tindrà lloc fins al dia 16, el carril bici fa mesos que, a la pràctica, està en funcionament. Segons va explicar l'alcalde al ple, el carril bici ha acabat amb el trànsit de vianants pel voral de la carretera GI-524 els caps de setmana i en temps de vacances. Ara, tota la gent que aparca a la urbanització de can Blanch i ca la Guapa per gaudir de la Fageda d'en Jordà segueix el carril bici que els condueix al centre d'informació de can Jordà i a l'entrada del famós bosc de faigs.



Els carrils bici d'Olot

En l'últim ple d'Olot, el regidor de Mobilitat, Jordi Güell, va anunciar l'inici d'un pla de foment de l'ús de la bicicleta que comptarà amb carrils bici i zones segures. Va explicar que fa unes setmanes la Generalitat va aprovar el Pla de la Bicicleta a Catalunya.

Segons ell, el pla català servirà de guia per fer el d'Olot. Güell va posar en situació que els carrils bici d'Olot uneixen les rutes entre Olot i Girona i entre Olot i Ripoll però no existeix un carril bici que passi pel centre.

També va indicar que en els últims anys la cultura de la bicicleta ha canviat. Va enumerar la bicicleta elèctrica i els patinets. Va indicar que el pla serà una guia de cara a la inversió de recursos públics per a l'ús de la bicicleta.

Güell va respondre a una pregunta de Josep Guix (PSC) sobre les inversions amb carrils bici a Olot.