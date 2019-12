La Generalitat convoca 7.668 places públiques docents

El Govern de la Generalitat ha aprovat el dimarts 3 de desembre, la convocatòria de 7.668 places d'oposició pública per a docents, una oferta que ja havia avançat als sindicats representants del professorat en les últimes meses sectorials que havien celebrat. La majoria, 5.648, es corresponen a la taxa d'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal, mentre que les 2.020 restants són per reposar places buides a causa de jubilacions o defuncions.

Pel que fa a la taxa d'estabilització del 2019, el gruix de les places, 4.585, són per accedir al cos de professorat de secundària i 954 més per entrar al de mestres; 60 són per a professors d'escoles oficials d'idiomes; 40, d'arts plàstiques i disseny, i 9 per a mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

D'altra banda, l'oferta per cobrir la taxa de reposició corresponent al 2018 es reparteix en 1.117 places per al cos de mestres, 752 per al de professors d'ensenyament secundari, 68 per al de tècnics de formació professional, 12 per al d'arts plàstiques i disseny, 8 per al d'escoles oficials d'idiomes i 3 per al cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

En un acord de Govern aprovat el 17 d'octubre de 2017, es va fixar la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal en 15.658 places específiques de funcionaris de cossos docents. D'aquestes, 1.010 ja van ser objecte d'una oferta pública d'ocupació publicar el 2018 i que ara es completa amb les 5.648 restants. Els altres 2.020 llocs de treball públic que es van aprovar ahir es corresponen a la taxa de reposició del 2018; és a dir, a les jubilacions o defuncions que van deixen places vacants.

L'Administració va indicar que les ofertes públiques d'ocupació com aquesta es poden executar en un termini de tres anys, de manera que el Departament d'Educació –va dir– efectuarà, en els pròxims cursos, «convocatòries d'oposicions massives fins a l'any 2022».