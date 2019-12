La llevantada deixa onades de 7,7 metres a la Costa Brava i pluges generalitzades a la província

El fort temporal de llevant ja ha entrat de valent a les comarques de Girona.



A la boia del cap de Begur, de Ports de l'Estat, ja s'ha registrat una onada de més de 7,7 metres d'altura. La previsió és que l'onatge sigui molt virulent al llarg del dia a la Costa Brava.



En molts punts del litoral hi ha mar brava i molta gent aprofita per acostar-se a la zona per immortalitzar-ho a través de fotografies o vídeos.









Protecció Civil recorda un cop més que la gent no s'acosti a les esculleres i eviti col·locar-se en punts on dona l'onatge.



Aquest temporal marítim va acompanyat de pluges generalitzades arreu de la província de Girona.







Fins a dos quarts d'onze del matí, a Girona ciutat ja s'havien recollit 12,6 litres i a Santa Coloma, 9,9. La previsió és que les precipitacions constants de tot el dia deixin acumulacions que poden arribar als 100 litres.



La pluja més intensa es preveu a partir del migdia en punts de la demarcació, sobretot al litoral.



Per aquest motiu, des de Protecció Civil es donen diversos consells perquè no es generin inundacions:





Embornals i desguaços bruts + pluges fortes = petites inundacions.

Neteja desguaços d'aparcaments, terrasses, terrats i patis interiors.

EVITA incidències fàcilment. #ProteccioCivil #INUNCAT #VENTCAT pic.twitter.com/H5Eru0jzEs — Protecció civil (@emergenciescat) December 4, 2019

A banda de les precipitacions i de la mala mar, també bufa el vent amb força. A Portbou ja s'ha donat una ratxa màxima de més de 59 quilòmetres hores però també, hi ha vent de l'est en punts menys habituals. A Castell d'Aro hi ha hagut un cop màxim de 49 quilòmetres i a Ulldeter, el vent ha arribat als 45,72 quilòmetres per hora.Quant a les temperatures, les mínimes avui no han baixat massa, a Girona per exemple, s'ha arribat als 9,6 graus mentre que a Castelló, a 11,2, segons les dades del Meteocat.Les màximes en canvi està previst que no s'elevin massa i es mouen a les 11 del matí entre els 9 i els 13 graus en molts punts de la demarcació.La previsió per les pròximes hores és de continuar amb la llevantada però a partir de demà, el temporal anirà de baixa i entrarà la bonança.