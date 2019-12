SOS Costa Brava reclama «més valentia» a la Generalitat

SOS Costa Brava presentarà al·legacions al pla de protecció del litoral que ha aprovat inicialment la comissió d'Urbanisme i que impedeix la construcció de 15.037 habitatges, perquè considera que es queda «a mig camí». L'advocat de l'entitat ecologista, Eduard de Ribot, exigeix «més valentia» al Govern i que desclassifiqui tots els sectors pendents de desenvolupar. «La capacitat de càrrega de la Costa Brava està exhaurida, no podem continuar urbanitzant», va apuntar. En canvi, els equips de govern de Roses, Palafrugell, Cadaqués i Llançà veuen amb bons ulls la proposta perquè creuen que fomentarà el creixement «sostenible» a la Costa Brava. En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme de Palafrugell, Jaume Palahí, diu que la Generalitat ha estat «valenta» i l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, creu que el pla beneficiarà el municipi, on el planejament actual permetia un creixement «molt extensiu».

Un «pas endavant» però «manifestament insuficient». SOS Costa Brava espera la publicació del pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Girona per analitzar el detall de la proposta del Govern, però l'advocat Eduard de Ribot ja avança que les 31 entitats ecologistes que integren SOS Costa Brava comencen a treballar per presentar-hi al·legacions. Segons de Ribot, el pla es queda «a mig camí» perquè impedeix la construcció de 15.037 habitatges al litoral gironí però n'avala 15.806. «Nosaltres demanàvem desclassificacions massives i no ha estat així», ha afirmat en nom de SOS Costa Brava. De Ribot creu que el Govern perd una oportunitat per fer un «canvi de rumb real» en política urbanística i desclassificar tots els sectors pendents de construir. «Hem de ser conscients que hi ha més hectàrees en perill que les que salven», ha criticat. «La Costa Brava no admet continuar edificant, no hi ha prou cales, ni prou boscos ni prou paisatge per continuar urbanitzant», sosté de Ribot, que creu que «destruir el paisatge» és una «política absurda». «La moratòria va ser una aturada de màquines i el que aquest pla proposa és només una abaixada de velocitat», afegeix. Tot i que SOS Costa Brava celebra que es desclassifiquin urbanitzacions com cala Morisca de Tossa de Mar o Aiguafreda de Begur, lamenten que s'avali la construcció en altres paratges com sa Guarda de Cadaqués, encara que Urbanisme aprovi una nova normativa més restrictiva que implicarà modificacions en el projecte.

De Ribot creu que el Govern ha actuat amb excés de zel per evitar que alguns promotors puguin reclamar indemnitzacions. SOS Costa Brava, però, entén que no hi ha drets adquirits de propietaris i, per això, insta a impedir la construcció de totes les urbanitzacions pendents. A més, ha criticat que el pla no entri a valorar la situació urbanística de poblacions tan importants com Palafrugell, Calonge, Palamós, Platja d'Aro o Castelló d'Empúries només perquè tenen un planejament més recent i adaptat al pla territorial parcial de les comarques gironines. «Tenen un potencial de creixement urbanístic molt important i s'haurien d'haver revisat», subratlla.