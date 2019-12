«Model neoliberal» que topa amb una educació en valors no mesurables

Joan Teixidó és professor del departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, forma part de l'equip de recerca col·laborativa per a la millora curricular, organitzativa i de l'orientació en educació, Bitacola, i considera que «viuríem tots més feliços si no hi hagués PISA».

L'afirmació té a veure amb un xoc de realitats: la del «model del segle XXI, neoliberal» que representen les proves PISA, en el qual «tot ha de ser mesurat», i el d'un sistema educatiu que defensa el coneixement transversal, «una educació integral que fa ser més competent per a la vida».

Joan Teixidó va remarcar que «qualsevol pare vol que el seu fill aprengui i això s'ha de poder mesurar», una «obsessió per la qualitat» que –va apuntar– va de la mà amb la idea que no només s'han d'aprendre continguts curriculars, sinó també tranversals. «Des del punt de vista ideològic, ningú pot dir que no és bo que el nen no aprengui, però és veritat que sense llegir i escriure no podem accedir al pensament crític», va reflexionar. I va afegir que «el dilema és que continuem mesurant el llegir i l'escriure o les matemàtiques», però és molt difícil fer-ho amb altres paràmetres com ara «ser més sostenible, tolerant, menys agressiu...». En opinió de l'expert, «el problema és que hem fet tan complex el currículum que, de vegades, porta certa desorientació als centres».

«Aquí –va dir–, volem qualitat i excel·lència, a tothom li preocupa saber en quin lloc estem del rànquing» i això «és una perversió perquè les pressions van pels resultats, però és el món en què estem». Per tot plegat, Teixidó creu que l'alumnat seria més feliç sense proves com les PISA.