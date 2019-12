Acumulacions de més de cent litres i accessos tallats a Catalunya

Les pluges han afectat bona part del litoral català i també les Illes Balears. Nombrosos carrers i avingudes de Barcelona i altres ciutats catalanes van quedar inundades durant la tarda perquè el vent va fer caure les fulles dels arbres i aquestes van taponar embornals i clavegueres, de manera que l'aigua de la pluja es va acumular a les calçades. Els Bombers de la Generalitat van fer més d'una cinquantena de serveis, principalment al Baix Llobregat i al Vallès per inundacions i caiguda d'objectes a la via.

A Igualada i a l'Hospitalet més de 6.000 abonats van quedar-se sense electricitat per culpa del temporal.

Les brigades municipals de molts municipis van treballar al llarg del dia per destapar les clavegueres per tal que poguessin absorbir l'aigua de la pluja, que va acumular fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

Les acumulacions de pluja més importants es van produir a Alcanar, que va superar els 110 litres, seguit dels Alfacs, que va arribar als 103. En canvi, les ratxes de vent més potents es van donar a Margalef, amb 94,7 quilòmetres per hora. L'estació del Port de Barcelona va registrar la segona xifra rècord del dia amb unes ratxes de 85,7 quilòmetres per hora.



Ronda de Dalt tallada

A Barcelona l'aigua va provocar talls a artèries com la Ronda de Dalt, que va estar tancada durant una hora i mitja a l'altura del túnel de plaça Borràs en direcció al Nus de la Trinitat per acumulació d'aigua a la calçada. El transport públic també va veure's afectat per la pluja, i va obligar a TMB a tancar alguns accessos a estacions de metro. Des de l'Ajuntament es va indicar que, a la Ronda de Dalt, els Bombers van netejar els embornals i van buidar l'aigua acumulada per poder restablir el trànsit.

D'altra banda, Barcelona Cicle de l'Aigua també va activar dues brigades per reforçar la retirada de fulles dels embornals.

Pel que fa a les estacions de metro, durant l'episodi de pluja va caldre tancar l'accés a plaça Lesseps d'aquesta estació de la línia 3, i l'accés Escorial de l'estació Joanic de la L4. A la L2, durant una estona els trens no es van aturar a l'estació Sant Roc, en direcció Badalona - Pompeu Fabra, ni a l'estació Tetuan. A la L1 es van tancar els accessos Exposició / Paral·lel i Exposició / Gran Via de l'estació Espanya i l'accés Villarroel - Sepúlveda de l'estació Urgell.



Torrents desbordats

A les Illes Balears el fort temporal va provocar el desbordament de diversos torrents, com el Torrent Major de Sóller, el Torrent Solleric, el Torrent del Gorg i el de Garonda, entre d'altres. Tot plegat va provocar diverses incidències que el 112 va gestionar amb una setantena d'avisos. La majoria es van produir a Mallorca, i els municipis més afectats van ser Palma, Sóller i Santa Maria. A més, a Mallorca es va haver de tallar el trànsit de la carretera Ma-3017 entre s'Hostalot i sa Cabana per obstacles a la carretera.