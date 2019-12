El Col·legi d'infermeria de Girona critica que el nou Trueta segueixi "bloquejat"

El Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Girona (COIGI) critica que el nou Trueta segueixi "bloquejat" per la "falta d'entesa sobre un tema tan secundari com la ubicació". L'ens diu que és "fonamental" que el nou centre sigui "públic, adequat i dimensionat" a les necessitats actuals i futures i que s'ubiqui "allà on sigui més còmode per als usuaris". En aquest sentit, des del col·legi afirmen en un comunicat que no es pot demorar més la seva construcció i que cal "posar per davant l'interès dels ciutadans". L'organisme recorda que fa uns anys l'anterior junta es va posicionar sobre la possible ubicació a Domeny però que l'actual creu que "ara cal fer-se noves reflexions".

La setmana passada el Departament de Salut va detallar que preveuen que el nou hospital ocupi uns 95.000 metres quadrats i que estan analitzant les propostes de Girona i Salt (Gironès) per decidir durant el primer trimestre del 2020 on anirà finalment.

De moment, el document provisional del Pla Funcional del nou hospital fixa que comptarà amb 32 quiròfans, un màxim de 431 llits, sis sales de part i 78 boxs a urgències. Això suposarà un increment considerable amb els equipaments que hi ha actualment a l'hospital, ja que el centre disposa d'onze quiròfans, 400 llits, quatre sales de part i 43 boxs a urgències.